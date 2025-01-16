ثلاث مراحل.. تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة يناير 2025

أوضاع مستقرة منتظرة على مدار 4 أشهر.. واستراتيجية خمسية لإعادة الإعمار

في أعقاب حرب واسعة شنتها إسرائيل على قطاع غزة ردًا على عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة حماس في 7 أكتوبر 2023، استمر الصراع لشهور عدة. حيث استُخدمت إسرائيل الأسلحة النارية والقصف العشوائي، ما أدى إلى مقتل المدنيين وتدمير المستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء. بعد شهور من المفاوضات، تم الإعلان في الدوحة عن اتفاق لوقف إطلاق النار في 24 نوفمبر 2023، يشمل عدة بنود تهدف إلى وقف العنف وتحسين أوضاع الأسرى.

بنود الاتفاق: ثلاث مراحل رئيسية

المرحلة الأولى (42 يومًا)

وقف العمليات العسكرية المتبادلة: سيتم تعليق العمليات العسكرية مؤقتًا من قبل الطرفين. ستنسحب القوات الإسرائيلية إلى مسافة 700 متر من الحدود، بناءً على خرائط ما قبل 7 أكتوبر 2023، بما في ذلك في وادي غزة.

الأنشطة الجوية الإسرائيلية: سيتم تعليق النشاط الجوي الإسرائيلي لأغراض عسكرية واستطلاعية لمدة 10 ساعات يوميًا، و12 ساعة في أيام إطلاق سراح المحتجزين.

إطلاق سراح الأسرى: ستفرج إسرائيل عن نحو 2000 أسير فلسطيني في هذه المرحلة، يشمل ذلك 250 محكومًا بالسجن المؤبد، و1000 أسير تم اعتقالهم بعد 7 أكتوبر.

عودة النازحين: سيتم البدء في عملية عودة النازحين إلى مناطق سكنهم، بدءًا من إطلاق سراح 7 محتجزين إسرائيليين، مع انسحاب القوات الإسرائيلية من بعض المناطق مثل شارع الرشيد ومنطقة نتساريم.

تبادل الأسرى والمحتجزين: وفقًا لبنود الاتفاق:

ستطلق حماس سراح 33 محتجزًا إسرائيليًا، مقابل 30 طفلًا وامرأة فلسطينية.

مقابل كل مجندة إسرائيلية تطلقها حماس، ستفرج إسرائيل عن 50 أسيرًا فلسطينيًا.

إدخال المساعدات الإنسانية: سيتم إدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح بعد سبعة أيام من بدء تنفيذ المرحلة الأولى، بما في ذلك الوقود والمواد الغذائية عبر 600 شاحنة يوميًا.

المرحلة الثانية (42 يومًا)

عودة الهدوء المستدام: يتضمن وقفًا دائمًا للعمليات العسكرية والأنشطة العدائية. وستستأنف عمليات تبادل الأسرى بين الجانبين، مع استمرار عملية إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين.

انسحاب القوات الإسرائيلية: ستنسحب القوات الإسرائيلية بالكامل من قطاع غزة، كما سيتم تنفيذ الترتيبات المتعلقة بالمرحلة الأولى لضمان الالتزام بالهدنة.

المرحلة الثالثة (42 يومًا)

تبادل الجثامين: سيتم تبادل جثامين الموتى بين الطرفين بعد التوصل إلى الاتفاق على هوية الرفات.

إعادة إعمار قطاع غزة: ستبدأ خطة إعادة إعمار قطاع غزة، التي من المتوقع أن تمتد على مدار 3 إلى 5 سنوات، مع تعويض المتضررين من الأضرار التي لحقت بالمنازل والبنية التحتية.

فتح المعابر: سيتم فتح جميع المعابر بين غزة وإسرائيل، مما سيسمح بحرية حركة الأشخاص والبضائع، وهو جزء من الجهود الرامية إلى استعادة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة.

التحديات والآفاق المستقبلية

يتزامن تنفيذ هذا الاتفاق مع عمليات كبيرة تهدف إلى إعادة تأهيل البنية التحتية في غزة، حيث يتم إدخال معدات الدفاع المدني وفرق إزالة الأنقاض. كما ستستمر المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين بشأن شروط تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، والتي ستحدد مستقبل العلاقات بين الجانبين.

لا يزال المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة ووكالاتها، يواصل تقديم الدعم الإنساني لمناطق القطاع المنكوبة، وسط تحديات معقدة من أجل تحقيق الاستقرار المستدام.