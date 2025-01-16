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عاجل - تحديثات أسعار الجنيه الاسترليني في البنوك المصرية - الخميس 16 يناير 2025

الاقتصاد
سعر الجنيه الاسترليني
سعر الجنيه الاسترليني

في بداية تعاملات اليوم الخميس 16 يناير 2025، سجلت أسعار الجنيه الاسترليني في البنوك المصرية استقرارًا نسبيًا، حيث تختلف الأسعار من بنك لآخر وفقًا للعرض والطلب في السوق المحلي.

أسعار الجنيه الاسترليني في البنوك المصرية:

إليكم تفاصيل الأسعار المحدثة للجنيه الاسترليني في البنوك المختلفة:

البنكسعر الشراء (جنيه)سعر البيع (جنيه)
البنك المركزي المصري61.5561.73
البنك الأهلي المصري61.3361.79
بنك مصر61.3461.80
بنك الإسكندرية61.3061.79
البنك التجاري الدولي (CIB)61.3361.79
البنك العقاري المصري61.3361.79
مصرف أبو ظبي الإسلامي61.5061.72
  • البنك المركزي المصري: سجل أعلى سعر للشراء 61.55 جنيه، وأعلى سعر للبيع 61.73 جنيه.
  • البنك الأهلي المصري: سجل سعر 61.33 جنيه للشراء و61.79 جنيه للبيع، حيث يعتبر من البنوك الرائدة في السوق المصري.
  • مصرف أبو ظبي الإسلامي: سجل سعر 61.50 جنيه للشراء و61.72 جنيه للبيع.

تحديثات فورية:

تستمر الأسعار في التغيير حسب حركة السوق والمصارف، ولذلك يمكن متابعة تحديثات الأسعار بشكل مستمر عبر المواقع المصرفية أو من خلال البنوك مباشرة.

 

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