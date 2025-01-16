امتحان طلاب الصف الثاني الثانوي الاحياء والتاريخ والرياضة التطبيقية اليوم في الدقهلية

محافظات
تعليم الدقهلية
تعليم الدقهلية

يؤدي اليوم الخميس  طلاب الصف الثاني الثانوي في محافظة الدقهلية احياء لشعبة علمي علوم وعلم نفس للادبية، ورياضة طبيقية لشعبة علمي رياضة، داخل 212 لجنة طبقا لجدول امتحانات الصف الثاني الثانوي بمحافظة الدقهلية 
 

ادوا يوم السبت لغه عربيه من 8.30 حتي 11.30 لمده 3 ساعات
وأدوا يوم الاحد لغه اجنبية اولي من 8.30 حتي 11.30 ثلاث ساعات
والاتنين يؤدوا امتحان  رياضه بحته للشعبة العلمية من 8.30 حتي 10.30 ساعتين ورياضه عامه للشعبه الادبية من 8.30 حتي 11.30 ثلاث ساعات
 

والثلاثاء الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الادبية من 8.30 حتي 10.30 ساعتين 
الاربعاء كيمياء الشعبة العلمية وجوغرافيا للادبية من 8.30 إلى 10.30 ساعتين 
الخميس احياء للشعبة العلمية وعلم نفس للادبية من 8.30 إلى 10.30 ساعتين  ورياضة طبيقية للشعبة العلمية من 11 حتي 1 ساعتين

 

وكان أعلن  الدكتور أشرف العربي مدير مديرية تعليم الدقهلية عن الانتهاء من تجهيز 2417 مدرسة لاستقبال962669  طالبًا بصفوف النقل بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية بنطاق المحافظة موزعة كالآتي:

-1307 مدرسة تستقبل 540593  طالبًا وطالبة بالمرحلة الابتدائية من الصف الثالث إلي الصف السادس الابتدائي 
-898 مدرسة تستقبل 251429  طالبًا وطالبة بالمرحلة الإعدادية 
-212 مدرسة تستقبل 139383  طالبًا وطالبة بالمرحلة الثانوية.

 


و أكد العربي على أنه قد تم  رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المدارس والإدارات التعليمية بنطاق المحافظة لأداء امتحانات صفوف النقل والتي ستنطلق في الحادي عشر من شهر يناير  الجاري مشددا على المتابعة الدورية  لجاهزية اللجان  وتذليل كافة العقبات وتوفير الأجواء المناسبة حرصًا على مصلحة أبنائنا الطلاب وسعيًا لتوفير أفضل الظروف لأداء الامتحانات 
كما أشار العربي إلى استمرار تفعيل غرف العمليات بديوان المديرية والإدارات التعليمية  لمتابعة سير أعمال الامتحانات وتلقى كافة الإخطارات المتعلقة بها فور حدوثها واتخاذ القرارات والإجراءات الضرورية وفقًا للضوابط مؤكدًا على أنه تم التنبيه على مديري الإدارات التعليمية بالالتزام بكافة التوجيهات الصادرة بهذا الشأن والتواجد أثناء الإمتحانات والتأكد من وصول أوراق الإجابة للجان وبدء أعمال  اللجان في مواعيدها المحددة وعدم السماح بدخول الطلاب بالهاتف المحمول داخل اللجان وكذا حظر استخدام الهواتف المحمولة للمراقبين والقائمين على المنظومة داخل اللجان والتصدي لحالات الغش والعمل بروح الفريق الواحد لضمان انتظام وانضباط سير العملية الامتحانية

الاستعداد القصوى الصف السادس الابتدائي المرحلة الابتدائية امتحانات الصف الثاني الثانوي امتحان الأحياء تعليم الدقهلية جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي درجة الاستعداد القصوى رفع درجة الاستعداد القصوى علمي رياضة طلاب الصف الثاني الثانوي محافظة الدقهلية

مواد متعلقة

اجتماع لتضامن بالدقهلية مع صندوق تنمية المشروعات لتكثيف جهود الترويج للمنتجات الحرفية

وكيل تعليم الدقهلية يجتمع بمديري الإدارات التعليمية وغرفة عمليات الأعدادية عبر الفيديو كونفرانس

اجتماع لبحث ومتابعة تنفيذ الخطة الإضافية والاستثمارية بشباب الدقهلية

وكيل صحة الدقهلية يتابع اللمسات النهائية بوحدة تشخيص التصلب المتعدد المقرر افتتاحها خلال أيام

وكيل صحة الدقهلية في مرور مفاجىء لمستشفي "شبراهور المركزى

تفاصيل تصفية أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة في مداهمة أمنية بالدقهلية

رئيس جامعة المنصورة يتفقد مستشفى الأطفال الجامعي

محافظ الدقهلية في زيارة مفاجئة لبلقاس: الصيانة الدورية لمصاعد مستشفى بلقاس والتأكد من توفير الرعاية للمرضى
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل - "الفجر" تنشر مراحل تنفيذ اتفاق صفقة غزة 2025.. من تبادل الأسرى والجثث لـ إعمار القطاع ووقف إطلاق النار

مي عز الدين تهنئ ياسمين عبدالعزيز بعيد ميلادها وتوجه لها رسالة.. فماذا قالت؟

تدعيم مطلع الطريق الدائري بالمنصورية بالأسوار الخرسانية حفاظًا على سلامة المواطنين بالجيزة

ماستر سين لـ ياسمينا العبد مع ماجد الكدواني يصبح حديث السوشيال ميديا في موضوع عائلي 3

تشكيل الإسماعيلي لمواجهة إنبي في كأس مصر

شبانة يكشف البنود الخفية بين الأهلي وسيراميكا في انتقال القندوسي

كاتبان وكتاب.. رشا سمير تحتفل بمئوية كتاب "النبي" لجبران خليل جبران

إلغاء درجات سؤال في امتحان نصف العام بجامعة المنيا