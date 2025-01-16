في 212 لجنة..طلاب الصف الأول الثانوي يردوا اليوم امتحان التاريخ في الدقهلية

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تعليم الدقهلية
تعليم الدقهلية

يؤدي اليوم الخميس طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي، في محافظة الدقهلية، امتحان التاريخ، في زمن قدره ساعة ونصف، داخل 212 لجنة طبقا لجدول امتحانات الصف الأول الثانوي التالي:

ادوا يوم  السبت امتحان  فلسفة ومنطق من 12حتى 1.30“ساعة ونصف”
وادوا يوم الأحد امتحان علوم متكاملة من 12  حتى 2 ساعتين 
و الإثنين يؤدوا امتحان الغة الأجنبية الاولى من 12 حتى 2.30 “ساعتين ونصف”
و الثلاثاء رياضيات من 12حتى 3 “ثلاث ساعات” 
واليوم  الأربعاء لغة عربية من 12 حتى 3 “ثلاث ساعات”
الخميس التاريخ من  16/ 1/ 2025 تاريخ (1.30: 3) “ساعة ونصف”.

أعلن الدكتور أشرف العربي وكيل تعليم الدقهلية عن  انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول لمراحل النقل، وشدد على جاهزية اللجان والمتابعة المستمرة، وذلك تحت رعاية ومتابعة اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

وأعلن  مدير المديرية عن الانتهاء من تجهيز 2417 مدرسة، لاستقبال 962669 طالبًا بصفوف النقل بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، بنطاق المحافظة موزعة كالآتي:
-1307 مدارس تستقبل 540593 طالبًا وطالبة بالمرحلة الابتدائية من الصف الثالث إلي الصف السادس الابتدائي 
-898 مدرسة تستقبل 251429  طالبًا وطالبة بالمرحلة الإعدادية

-212 مدرسة تستقبل 239383  طالبًا وطالبة بالمرحلة الثانوية

وأكد العربي على أنه قد تم  رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المدارس والإدارات التعليمية بنطاق المحافظة لأداء امتحانات صفوف النقل والتي ستنطلق اليوم السبت 11 يناير، مشددا على المتابعة الدورية  لجاهزية اللجان  وتذليل كافة العقبات وتوفير الأجواء المناسبة حرصًا على مصلحة أبنائنا الطلاب وسعيًا لتوفير أفضل الظروف لأداء الامتحانات 

كما أشار العربي إلى استمرار تفعيل غرف العمليات بديوان المديرية والإدارات التعليمية  لمتابعة سير أعمال الامتحانات وتلقى كافة الإخطارات المتعلقة بها فور حدوثها واتخاذ القرارات والإجراءات الضرورية وفقًا للضوابط

وأكد على أنه تم التنبيه على مديري الإدارات التعليمية بالالتزام بكافة التوجيهات الصادرة بهذا الشأن والتواجد أثناء الإمتحانات والتأكد من وصول أوراق الإجابة للجان وبدء أعمال  اللجان في مواعيدها المحددة وعدم السماح بدخول الطلاب بالهاتف المحمول داخل اللجان وكذا حظر استخدام الهواتف المحمولة للمراقبين والقائمين على المنظومة داخل اللجان والتصدي لحالات الغش والعمل بروح الفريق الواحد لضمان انتظام وانضباط سير العملية الامتحانية

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