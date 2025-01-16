تجهيز 590 لجنة امتحانية لاستقبال 126 الف 190 طالب وطالبة بالشهادة الاعدادية في الدقهلية

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تعليم الدقهلية
تعليم الدقهلية

تستعد محافظة الدقهلية  للانطلاق امتحانات الشهادة الاعدادية داخل 590 لجنة امتحانات باستقبال  126 الف 190 طالب وطالبة

وكان اعلن الدكتور أشرف العربي وكيل تعليم الدقهلي  جدول امتحانات شهادة اتمام الدراسة لمرحلة التعليم الاساسي الصف الثالث الاعدادي “ امتحانات الشهادة الاعدادية” هو

-السبت لغة عربية وخط وإملاء من 9الي 11.30 ساعتين ونصف منها 20 دقيقه املاء
-الاثنين الدراسات الاجتماعية من 9 إلى 11 ساعتان والهندسة من 11.30 إلى 1.30 ساعتين 
-الثلاثاء علوم من 9 إلى 11 والتربية الفنيه من 11.30 إلى 130 كل مادة ساعتين 
-الاربعاء الجبر والاحصاء من 9 إلى 11 والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات من 11.30 إلى 12.30 ساعه
-الخميس اللغه الاجنبية من 9 إلى 11 ساعتين والتربية الدينيه من 11.30 إلى 1 ساعة ونصف.


أكد العربي علي ضرورة الالتزام بالتعليمات الأساسية لأعمال الامتحانات لتوفير بيئة سليمة وهادئة لأبنائنا الطلاب أثناء أداء الامتحان.

وشدد علي العمل على تذليل كافة العقبات التي قد تعوق سلاسة وانتظام العملية الامتحانية وقدم الشكر للجميع متمنيًا لهم التوفيق والسداد في أداء مهامهم.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية وفي إطار الاستعدادات الجارية لاستقبال امتحانات الشهادة الإعدادية مطلع الأسبوع المقبل

الاستعدادات التربية والتعليم والتعليم التربية والتعليم والتعليم الفني الدراسات الاجتماعية الشهادة الاعدادية الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية امتحانات الشهادة الإعدادية تكنولوجيا المعلومات طارق مرزوق محافظ الدقهلية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وزير التربية والتعليم والتعليم

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