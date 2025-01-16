للنصب على المواطنين.. التحقيق مع المتهم بإدارة كيان تعليمي وهمي بمدينة نصر

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تباشر نيابة مدينة نصر تحقيقاتها مع المتهم بإدارة كيان تعليمي دون ترخيص، بقصد النصب والاحتيال على المواطنين بمدينة نصر، كما كلفت المباحث الجائية بسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد أكدت قيام أحد الأشخاص بإدارة كيان تعليمي "دون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة ثان مدينة نصر بالقاهرة، للنصب والإحتيال على المواطنين، بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية فى أحد المجالات، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر بنشاطه الاجرامي.. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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