سعر الدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الخميس 16-1-2025 بالبنك المركزي

حقق سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الخميس 16-1-2025 تراجعًا ملحوظًا سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 50.38 للشراء و50.48 جنيه للبيع وفقًا لآخر تحديثات شاشات عرض اسعار العملات أمام الجنيه المصري

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات في عدد من البنوك المصرية

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 50.38 للشراء و50.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار فى بنك مصر 50.38 للشراء و50.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سعر الدولار فى البنك التجاري الدولي 50.38 جنيه للشراء و50.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الدولار فى مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر 50.44 جنيه للشراء، و50.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

ببنك قناة السويس سجل سعر الدولار 50.38 جنيه للشراء، و50.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

ببنك الإسكندرية سجل سعر الدولار 50.38 جنيه للشراء، و50.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

،سجل الدولار في بنك كريدي أجريكول 50.39 جنيه للشراء، و50.49 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك HSBC

بلغ سعر الدولار فى بنك HSBC نحو 50.38 جنيه للشراء و50.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

سجل سعر الدولار فى بنك فيصل الإسلامي 50.38 للشراء و50.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربى الافريقى الدولى

،سجل الدولار في البنك العربى الافريقى الدولى 50.40 جنيه للشراء، و50.50 جنيه للبيع.

يطرح البنك المركزي المصري اليوم الخميس 16-1-2025، أذون خزانة بقيمة 80 مليار جنيه، لأجل 182 و364 يوم، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة وتعرّف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة؛ لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.

وتبلغ قيمة الطرح الأول، حسب موقع «المركزي»، نحو 35 مليار جنيه، لأجل 182 يوم، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني 45 مليار جنيه، لأجل 364 يوم.

وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي.

ويشار إلى أن لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري كانت قد قررت في اجتماعهـا الأخير الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.