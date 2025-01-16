دماء على الأسفلت.. تحقيقات موسعة في مصرع شخصين بالسلام

حوادث
حادث مروري
حادث مروري


تباشر جهات التحقيق إجراءاتها في واقعة مصرع شخصين وإصابة اثنين آخرين في حادث تصادم سيارة ملاكي مع دراجة نارية، أعلى الطريق الدائري بمنطقة السلام، وأمرت النيابة بإعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة، كما أمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين تمهيدا للاستماع لأقوالهما، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.

تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للمرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري ووجود متوفيين ومصابين أعلى الطريق الدائري محطة السلام.

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى مكان البلاغ في اتجاه المرج، وبالفحص والمعاينة تبين تصادم سيارة ملاكي مع دراجة نارية، مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين، جرى نقلهما إلى المستشفى للعلاج، فيما تم التحفظ على الجثتين تحت تصرف النيابة العامة، ورفع أثار الحادث والعمل على عودة حركة السيارات لطبيعتها مرة أخرى.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.

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