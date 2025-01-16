اسعار العملات العربية أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الخميس 16-1-2025

حققت أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الخميس 16-1-2025 تراجعًا ملحوظًا وسجل الدولار فى البنك المركزي المصري نحو 50.38 جنيه للشراء و50.48 جنيه للبيع وفقًا لآخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري

اسعار العملات أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم تحديث يومي

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وسجل الدولار فى البنك المركزي المصري نحو 50.38 جنيه للشراء و50.48 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

وسجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 51.91 جنيه للشراء و52.02 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري

وسجل الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري نحو 61.53 جنيه للشراء و61.68 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري

وسجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 55.25 جنيه للشراء و55.39 جنيه للبيع.

سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري

وسجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 32.09 جنيه للشراء و32.16 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

وسجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 13.42 جنيه للشراء و13.45 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

وسجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 163.21 جنيه للشراء و163.64 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

وسجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 13.71 جنيه للشراء و13.74 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري

وسجل اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري نحو 6.87 جنيه للشراء و6.88 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في كريدي أجريكول

وبلغ سعر صرف الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول، نحو 13.36 جنيه للشراء، و13.45 للبيع.

سعر الريال السعودي في ميد بنك

وسجل سعر صرف الريال السعودي في ميد بنك نحو 13.39 جنيه للشراء، و13.46 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المتحد

وبلغ سعر صرف الريال السعودي في البنك الأهلي المتحد، نحو 13.43 جنيه للشراء، و13.46 للبيع.

