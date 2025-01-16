سعر الجنيه الاسترليني أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الخميس 16-1-2025 بالبنوك

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سجل الجنيه الاسترليني أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الخميس 16-1-2025 استقرارًا ملحوظًا   وسجل الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلي المصري نحو 61.33 جنيه للشراء، و62.09 للبيع وفقًا لآخر تحديثات شاشات عرض اسعار العملات أمام الجنيه المصري 

 

 

سعر الجنيه الاسترليني أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية

 

متوسط سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري

وسجل متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك المركزي المصري نحو 61.53 جنيه للشراء، و61.68 للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الاهلي المصري

وسجل الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلي المصري نحو 61.33 جنيه للشراء، و62.09 للبيع.

 

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر

وسجل الجنيه الاسترليني فى بنك مصر نحو 61.33 جنيه للشراء، و62.09 للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك القاهرة

وسجل الجنيه الاسترليني فى بنك القاهرة نحو 61.33 جنيه للشراء، و62.10 للبيع.

 

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجاري الدولي

وسجل الجنيه الاسترليني فى البنك التجاري الدولي نحو 61.33 جنيه للشراء، و62.10 للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك العربي الافريقي الدولي

وسجل الجنيه الاسترليني فى البنك العربي الافريقي الدولي نحو 61.33 جنيه للشراء، و62.10 للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى المصرف العربي الدولي 

حقق الجنيه الاسترليني فى المصرف العربي الدولي نحو 61.33 جنيه للشراء، و62.10 للبيع.

 

 

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإمارات دبي الوطني

وسجل الجنيه الاسترليني فى بنك الإمارات دبي الوطني نحو 61.33 جنيه للشراء، و62.10 للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية

وسجل الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية نحو 61.33 جنيه للشراء، و62.10 للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك قطر الوطني

وسجل الجنيه الاسترليني فى بنك قطر الوطني نحو 61.33 جنيه للشراء، و62.10 للبيع.

 

 

ويطرح البنك المركزي المصري اليوم الخميس 16-1-2025، أذون خزانة بقيمة 80 مليار جنيه، لأجل 182 و364 يوم، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.
وتعرّف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة؛ لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.

وتبلغ قيمة الطرح الأول، حسب موقع «المركزي»، نحو 35 مليار جنيه، لأجل 182 يوم، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني 45 مليار جنيه، لأجل 364 يوم.

وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي.

ويشار إلى أن لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري كانت قد قررت في اجتماعهـا الأخير الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

 

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