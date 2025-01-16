موعد مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، في مواجهة قوية أمام نظيره فريق ساوثهامبتون، مساء اليوم الخميس الموافق 16 يناير الجاري، وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد ساوثهامتون في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تقام مباراة مانشستر يونايتد ضد ساوثهامتون، مساء اليوم الخميس على ملعب الأولد ترافورد معقل الشياطين الحمر.

وستنطلق صافرة مباراة مانشستر يونايتد ضد ساوثهامتون، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد ساوثهامتون

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وستنقل مباراة مانشستر يونايتد ضد ساوثهامتون على قناة بي إن سبورتس 1 بصوت المعلق الرياضي حفيظ الدراجي.

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