سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الخميس 16-1-2025 بالبنوك

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حقق سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الخميس 16-1-2025 استقرارًا ملحوظًا وسجل الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي نحو 161.22 للشراء، و163.60 للبيع وفقًا لآخر تحديثات شاشات عرض اسعار العملات أمام الجنيه المصري.

 

 

 سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية

 

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وسجل الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية نحو 158.76 جنيه للشراء، و163.74 للبيع.


سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وسجل الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي نحو 161.22 للشراء، و163.60 للبيع.

 

سعر الدينار الكويتي في بنك الأهلي الكويتي

وبلغ سعر صرف الدينار الكويتي في  البنك الأهلي الكويتي نحو 159.47 جنيه للشراء، و163.54 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول

وسجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه، في بنك كريدي أجريكول  نحو 162.44 للشراء، و163.71 للبيع.


سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

وسجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه، في المصرف العربي الدولي نحو 163.27 للشراء، و163.64 للبيع.

 

سعر صرف الدينار في مصرف أبو ظبي الأول

وسجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه، في مصرف أبو ظبي الأول نحو 158.80 جنيه للشراء، و163.98للبيع.

سعر صرف الدينار في بنك فيصل الإسلامي


وبلغ سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه،في بنك فيصل الإسلامي نحو 162.36 جنيه للشراء، و163.67 للبيع.


سعر الدينار الكويتي في بنك saib

وبلغ سعر صرف الدينار الكويتي في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية نحو  163.22 جنيه للشراء، و163.62 للبيع.

 

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

وسجل سعر صرف الدينار الكويتي في المصرف المتحد، إلى 152.67 للشراء، و163.61 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الأفريقي الدولي

وسجل سعر صرف الدينار الكويتي في البنك العربي الأفريقي الدولي نحو 156.32 للشراء، و171.39للبيع.


سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان


وبلغ سعر صرف الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان نحو 158.47 للشراء، و163.65 للبيع.

 

 

سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري
وسجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 55.25 جنيه للشراء و55.39 جنيه للبيع.

سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري
وسجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 32.09 جنيه للشراء و32.16 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري
وسجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 13.42 جنيه للشراء و13.45 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري
وسجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 163.21 جنيه للشراء و163.64 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري
وسجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 13.71 جنيه للشراء و13.74 جنيه للبيع.

 

سعر اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري
وسجل اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري نحو 6.87 جنيه للشراء و6.88 جنيه للبيع.

 

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