موقف عمر كمال من المشاركة في مباراة أورلاندو.. مفاجأة لجماهير الأهلي

كشف الإعلامي كريم رمزي عن موقف عمر كمال عبدالواحد نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من المشاركة في مباراة أورلاندو بايرتس القادمة في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

موقف عمر كمال من المشاركة في مباراة أورلاندو بايرتس

وقال الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" علمنا من مصدر موثوق داخل النادي الأهلي، أن عمر كمال عبدالواحد غير جاهز للمشاركة في مباراة أورلاندو بايرتس القادمة ".

وأضاف:" عمر كمال عبد الواحد يواصل استكمال برنامجه التأهيلي، من أجل التعافي من الإصابة التي لحقت به مؤخرا ".

وأتم كريم رمزي:" عمر كمال لن يلحق بمباراة أورلاندو بايرتس، ولكنه قد يكون جاهز للمشاركة في المباريات والتعافي من الإصابة عقب مباراة أورلاندو".