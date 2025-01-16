موقف عمر كمال من المشاركة في مباراة أورلاندو.. مفاجأة لجماهير الأهلي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

كشف الإعلامي كريم رمزي عن موقف عمر كمال عبدالواحد نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من المشاركة في مباراة أورلاندو بايرتس القادمة في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

موقف عمر كمال من المشاركة في مباراة أورلاندو بايرتس

وقال الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" علمنا من مصدر موثوق داخل النادي الأهلي، أن عمر كمال عبدالواحد غير جاهز للمشاركة في مباراة أورلاندو بايرتس القادمة ".

وأضاف:" عمر كمال عبد الواحد يواصل استكمال برنامجه التأهيلي، من أجل التعافي من الإصابة التي لحقت به مؤخرا ".

وأتم كريم رمزي:" عمر كمال لن يلحق بمباراة أورلاندو بايرتس، ولكنه قد يكون جاهز للمشاركة في المباريات والتعافي من الإصابة عقب مباراة أورلاندو".

Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل - "الفجر" تنشر مراحل تنفيذ اتفاق صفقة غزة 2025.. من تبادل الأسرى والجثث لـ إعمار القطاع ووقف إطلاق النار

مي عز الدين تهنئ ياسمين عبدالعزيز بعيد ميلادها وتوجه لها رسالة.. فماذا قالت؟

تدعيم مطلع الطريق الدائري بالمنصورية بالأسوار الخرسانية حفاظًا على سلامة المواطنين بالجيزة

ماستر سين لـ ياسمينا العبد مع ماجد الكدواني يصبح حديث السوشيال ميديا في موضوع عائلي 3

تشكيل الإسماعيلي لمواجهة إنبي في كأس مصر

شبانة يكشف البنود الخفية بين الأهلي وسيراميكا في انتقال القندوسي

كاتبان وكتاب.. رشا سمير تحتفل بمئوية كتاب "النبي" لجبران خليل جبران

إلغاء درجات سؤال في امتحان نصف العام بجامعة المنيا