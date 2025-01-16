في ختام زيارته للسودان.. وزير الخارجية والهجرة يلتقي عدد من الوزراء

التقى الدكتور بدر عيد العاطي وزير الخارجية والهجرة، مساء الأربعاء ١٥ يناير ٢٠٢٥، في ختام زيارته لبورسودان، عدد من الوزراء ضمن كل من: "الصحة، والنقل، والعدل، والمالية والتخطيط الإقتصادي السودانيين، وبحضور الدكتور علي يوسف الشريف وزير الخارجية السوداني.

وثمن الوزير عبد العاطي، والسادة الوزراء السودانيون الراوبط التاريخية التي تجمع مصر والسودان وعلاقة الأخوة الوطيدة التي تجمع الشعبين الشقيقين، ودار نقاش حول سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والسودان في المجالات الفنية المختلفة، بما في ذلك قطاعات الصحة والنقل والمواصلات والمالية والاقتصاد والعدل وبما يحقق المنفعة المتبادلة للشعبين الشقيقين.

كما أعربوا عن تطلعهم لزيادة وتيرة تبادل الزيارات بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة لاستكشاف الإمكانيات والفرص الواعدة التى تتمتع بها كل من مصر والسودان.

وأعرب الوزير عبد العاطي، والسادة الوزراء السودانيون عن تطلعهم لانعقاد الملتقى الثاني لرجال الأعمال في السودان خلال الفترة المقبلة، وذلك لدفع العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، وبما يسهم في تعزيز الترابط الاقتصادي وتشجيع التعاون بين القطاع الخاص بالبلدين.

كما تناول وزير الخارجية مع الوزراء السودانيين، مسألة إعادة الإعمار في السودان في مرحلة ما بعد التوصل لوقف إطلاق النار في البلاد، حيث استعرض الوزير عبد العاطي، الإمكانيات المتميزة للشركات المصرية في العديد من المجالات والخبرة التي أصبحت تتمتع بها والمشروعات التنموية العديدة التي قامت بتدشينها في إفريقيا في مجال البناء والتشييد والطاقة والزراعة والصناعات الدوائية والغذائية، مؤكدًا على إمكانية أن يكون لهذه الشركات دور محورى في دعم السودان وتطلعاته التنموية.