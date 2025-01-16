تفاصيل زيارة مفاجئة لمحافظ أسيوط للكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بحي غرب

قام اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط اليوم الخميس بجولة تفقدية مفاجئةللكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بحي غرب مدينة أسيوط لمتابعة سير العملية التعليمية ضمن جولاته الميدانية المفاجئة لمتابعة القطاعات المختلفة والاطمئنان على سير العمل بها

ورافقه خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة والدكتورة ياسمين الكحكى عميد كلية التربية النوعية بجامعة أسيوط والدكتور أحمد سعد عميد الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية ومحمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، وممدوح جبر رئيس حي غرب أسيوط، ومصطفى فهمي مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة.

وتفقد المحافظ بعض الأقسام بالمبني الرئيسي للكلية التكنولوجية المصرية الألمانية وشهد تطوير ماكينة إنتاج ألياف الموز وتشغيلها وإنتاج الألياف من مخلفات الموز موجهًا بالعمل على إنتاج ماكينة أكبر ذات محرك بقدرة أعلى وماكينة تكسير البلاستيك وماكينة الدرفلة الصاج وماكينة فرم الأخشاب وماكينة تشكيل الصاج والمعادن فضلًا عن تفقده أقسام الكلية من بينها الورش ومعامل قسم تكنولوجيا الميكانيكا ومعمل الهيدروليك والنيوماتك، ومعمل المناولة الآلية، وورشة تشكيل المعادن، ورشة ال CNC، وورشة الماكينات، ورشة الـ Digital Fabrication، وورشة اللحام، معمل طباعة 3D، معمل الإلكترونيات الصناعية وحيث يتم تدريب الطلاب على المهارات العملية والنظرية الحديثة في تكنولوجيا الميكانيكا والتدريب على تصميم وتصنيع المعدات الإلكترونية، وصيانتها وتطوير التقنيات الميكانيكية الحديثة.

وأكد محافظ أسيوط على أهمية الجانب العملي في الكلية التكنولوجية والاستعانة بأحدث الأجهزة والمعدات التي تصقل خبرات ومهارات الطلاب وتؤهلهم لسوق العمل من خلال الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي وتلبية متطلبات سوق العمل المتطورة مشيدًا بهذا الصرح الكبير وما يتمتع به من إمكانيات والتي تركز على تعليم الطلاب المهارات التقنية والفنية التي يحتاجونها في الصناعات الحديثة مما يساهم في تعزيز الإقتصاد الوطني من خلال الإبتكار والتكنولوجيا موضحًا أن الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط تعد نموذجًا رائدًا للتعليم الفني والتكنولوجي وتخدم القطاعات الصناعية المختلفة حيث تهدف إلى إعداد خريج تكنولوجي متميز يمتلك قدرات خاصة يخدم من خلالها سوق العمل ويكون قادرًا على تحقيق المنافسة والكفاءة لسوق العمل المحلي والدولي ما يسهم في تحقيق خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أهمية تضافر الجهود والتعاون خاصة بين مديرية التربية والتعليم والكلية التكنولوجية المصرية الألمانية والمحافظة في المجالات المختلفة والتي من بينها إعادة تدوير الرواكد والخردة والعمل على تفعيل الدور الإيجابي للمشاركة المجتمعية والمساهمة في المبادرات الرئاسية والإستفادة من الإمكانات المتاحة بها واستغلالها الإستغلال الأمثل لتعظيم وتنمية الموارد.

والجدير بالذكر أن الكلية المصرية الألمانية أصبحت نواة جامعة أسيوط التكنولوجية الدولية وتخضع حاليًا لإشراف جامعة أسيوط