شهادات مزورة.. حبس المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بمدينة نصر



قررت نيابة مدينة نصر حبس المتهم بإدارة كيان تعليمي دون ترخيص، بقصد النصب والاحتيال على المواطنين بمدينة نصر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص بإدارة كيان تعليمي دون ترخيص، كائن بدائرة قسم شرطة ثان مدينة نصر بالقاهرة، للنصب والإحتيال على المواطنين، بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية في أحد المجالات، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى «على خلاف الحقيقة» مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر بنشاطه الإجرامي.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق