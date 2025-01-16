اليوم.. اختتام اختبارات الفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف النقل

تختتم المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية، اختبارات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل على مستوى الجمهورية، اليوم الخميس، وسط إجراءات وتعليمات مشددة لضمان انضباط العملية الامتحانية، معادا الصفين الأول والثاني الابتدائي.

ويؤدي طلاب صفوف النقل امتحانات المواد الدراسية الأساسية وفق الجداول والمواعيد التي أعلنتها المديريات والإدارات التعليمية خلال الفترة الماضية. وقد حرصت الجهات المعنية على تنفيذ خطط تنظيمية لضمان سير الامتحانات بسلاسة وهدوء.

وفي ذات السياق، وجهت المديريات التعليمية إدارات المدارس بضرورة ضبط لجان الامتحانات لضمان عقد امتحانات آمنة وتوفير بيئة مناسبة للطلاب داخل الفصول الامتحانية. وتم التأكيد على أهمية تحقيق الهدوء اللازم لضمان أداء الطلاب لاختباراتهم دون توتر أو قلق.

كما شددت التعليمات على تطبيق الإجراءات القانونية الخاصة بحالات تأجيل الامتحانات، حيث يُسمح للطلاب الذين يمتلكون أعذارًا قانونية مثل المرض أو التعذر عن الوصول إلى لجنة الامتحان في التوقيت المحدد بالتقدم بطلب تأجيل وفقًا للضوابط المحددة.

وفي إطار الاستعداد للامتحانات، قامت المدارس بتوفير مستلزمات الوقاية الصحية اللازمة مثل الكمامات وأدوات التعقيم، لضمان سلامة الطلاب والعاملين في ظل استمرار متابعة الحالة الوبائية. كما تم التأكيد على تواجد الفرق الطبية والإسعافات الأولية في المدارس للتعامل مع أي حالات طارئة.

إضافةً إلى ذلك، أطلقت بعض المديريات التعليمية حملات توعية للطلاب وأولياء الأمور حول أهمية الالتزام بالتعليمات الامتحانية، بما في ذلك الالتزام بالمواعيد المحددة والتأكد من حمل الأدوات اللازمة لكل مادة.

يأتي هذا في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على توفير بيئة تعليمية آمنة ومنضبطة تضمن تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وتؤكد التزامها بالعمل على تحسين تجربة التعليم والتقييم في مختلف المراحل الدراسية.