تنبيه هام من المدراس الإعدادية للطلاب الصف الثالث بشأن الامتحانات

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امتحانات
امتحانات


ناشدت المدارس الإعدادية طلاب الصف الثالث الإعدادي بسرعة التوجه إلى المدارس لاستلام بطاقات أرقام الجلوس، استعدادًا لانطلاق اختبارات الفصل الدراسي الأول، المقرر أن تبدأ يوم السبت المقبل في العديد من المحافظات، وعلى رأسها القاهرة والجيزة.

وشددت المدارس على أهمية استلام الطلاب لبطاقات أرقام الجلوس التي تعد وثيقة أساسية لمعرفة أماكن لجان الامتحان التي سيؤدون بها اختباراتهم، حيث تختلف أماكن اللجان عن المدارس التي ينتمون إليها.

وفي هذا الإطار، أكدت المديريات التعليمية أن اختبارات الصف الثالث الإعدادي تمثل مرحلة مفصلية في حياة الطلاب التعليمية، حيث تعتبر نتائجها عاملًا حاسمًا في تحديد مستقبل الطلاب التعليمي وانتقالهم إلى المرحلة الثانوية، سواء كانت عامة أو فنية.

ولضمان سير العملية الامتحانية بسلاسة، أصدرت الوزارة توجيهات مشددة إلى الإدارات التعليمية بضرورة تنظيم استلام بطاقات أرقام الجلوس بشكل منظم، مع تقديم كافة الإرشادات الضرورية للطلاب لتجنب أي ارتباك أو مشكلات أثناء الاختبارات.

كما أشارت الوزارة إلى أهمية توفير بيئة امتحانية آمنة ومنضبطة داخل اللجان، حيث تم اتخاذ العديد من الإجراءات لضمان الالتزام بالضوابط الامتحانية، ومن بينها توزيع الطلاب بشكل يضمن التباعد، وتوفير مستلزمات الوقاية الصحية عند الحاجة. ومن جانبها، حرصت الإدارات التعليمية على تنسيق العمل بين المدارس وأولياء الأمور لضمان استعداد الطلاب نفسيًا ومعنويًا لخوض هذه الاختبارات بثقة وهدوء.

وتؤكد الوزارة على أهمية التزام الطلاب وأولياء الأمور بالتعليمات الامتحانية وتجنب محاولات الغش أو الإخلال بالنظام داخل اللجان، مشددة على تطبيق العقوبات القانونية في حال حدوث أي تجاوزات، في إطار حرصها على تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.
ويأتي هذا في سياق جهود الوزارة لتحسين جودة التعليم وضمان إجراء عملية تقييم عادلة وشاملة لجميع الطلاب.

 

اختبارات الفصل الدراسي الأول اختبارات أرقام الجلوس الإعدادية

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