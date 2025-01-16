سر تصدر رانيا يوسف للتريند.. تفاصيل

تصدر اسم الفنانة رانيا يوسف تريند مؤشر البحث الشهير “جوجل” ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك عقب كشفها لكواليس وأسرار متعلقة بحياتها الشخصية وبداية مشوارها الفني.

وقالت رانيا يوسف:"كنت أرغب في التحرر من قيود أسرتي في صغري، وبناء مستقبلي بنفسي بالطريقة التي أرغب بها، ولكني أُجبرت على دخول كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية، وتخرجت منها بعد 14 سنة دراسة، كان نفسي أدخل معهد السينما وأشتغل مخرجة، ولكن هذا الأمر لم يتحقق، وأتذكر في صغري كنت أخبرهم أنني في الدرس".

وأضافت: "كنت أحاول وقتها دخول مجال الفن وبدايتي كانت بالإعلانات وعروض الأزياء، ونجحت بها وتفاجأ أهلي بذلك، تمردت على أهلي منذ أن كان عمري 5 سنين، وتربيتي جعلتني أعيش في رعب طول الوقت، ووالدي كان ضابط ووالدتي مضيفة، لذلك والدي كان معي لفترات أطول".

آخر أعمال رانيا يوسف

ويذكر أن آخر أعمال رانيا يوسف الفنية، هو مشاركتها في بطولة مسلسل “موضوع عائلي 3” بطولة الفنان ماجد الكدواني، والذي يعرض حاليا عبر منصة شاهد.

تفاصيل مسلسل "موضوع عائلي 3"

ويعرض مسلسل "موضوع عائلي 3" حصريًا على منصة شاهد، وهو من بطولة ماجد الكدواني، رانيا يوسف، طه الدسوقي، رنا رئيس، ياسمينا العبد، سما إبراهيم، محمد رضوان وكتب العمل الثنائي محمد عز الدين وكريم يوسف، وأخرجه أحمد الجندي.

أحداث مسلسل "موضوع عائلي 3"

تتواصل أحداث الجزء الثالث من "موضوع عائلي" مع "ابراهيم" (ماجد الكدواني) بعد أن تشهد حياته مُتغيرًا هامًا، حيث يُصبح جدًا لأول مرة. وفي الوقت ذاته تتداخل علاقته بمن حوله من أفراد العائلة، وتشهد الحلقات الكثير من المُفاجآت والأحداث الشيقة التي ستجمع المُشاهدين في أجواء عائلية مُمتعة.