"مات في شغله".. تفاصيل مصرع عامل بشوارع السلام

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جثة
جثة


لقي عامل مصرعه إثر سقوطه من أعلى سقالة أثناء عمله في عقار تحت الإنشاء بمنطقة السلام.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد مصرع عامل سقط من أعلى سقالة أثناء عمله بعقار تحت الإنشاء بمنطقة السلام.

على الفور، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتبين العثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر، يرتدي كامل ملابسه.
وبالفحص تبين إصابة الشاب بكسور في أنحاء متفرقة من الجسم، كما تبين إصابته بنزيف في الرأس والصدر، وتحفظت الجهات المعنية عليه تحت تصرف النيابة العامة، ويكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف ملابسات الواقعة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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