مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يعلن موعد دورته الـ46

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي برئاسة النجم حسين فهمي عن موعد الدورة المقبلة من المهرجان، وذلك في بيان رسمي لإدارة المهرجان.

كتب فيه:" يسر مهرجان القاهرة السينمائي الدولي برئاسة الفنان الكبير حسين فهمى الإعلان عن موعد دورته القادمة الـ46 لتقام ما بين 12-21 نوفمبر 2025 بدار الأوبرا المصرية.

تصريحات حسين فهمي:

صرح الفنان حسين فهمي قائلًا: "مع الإعلان عن دورتنا المقبلة، ندرك حجم الجهد المطلوب لمواجهة تحدياتها وتحقيق النجاح الذي نسعى إليه، مع الاستفادة من الدروس التي تعلمناها في السابق. نحن على يقين بأن هذه الدورة ستضيف بصمة مميزة إلى تاريخ مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. أشعر بحماس كبير، خاصة أننا بدأنا التحضير لها منذ اليوم التالي لاختتام الدورة السابقة".

يعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات فى العالم العربى وإفريقيا وينفرد بكونه الوحيد فى المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A بالاتحاد الدولى للمنتجين بفرنسا FIAPF.

عن الدورة السابقة:

ويذكر أن شهد الدوره الـ 45 من المهرجان تكريم العديد من النجوم والصناع في الفن أبرزهم أحمد عز، خيري بشارة، يسري نصرالله، عمرو سعد، ودرة وغيرهم.