عيار 24 الآن.. أسعار الذهب اليوم الخميس 16-1-2024 في محافظة قنا

محافظات
الذهب
الذهب

شهدت أسعار الذهب في محافظة قنا، ثباتا في الأسعار، اليوم الخميس، لدى كبار الصاغة.

وتنشر بوابة “الفجر” أسعار الذهب اليوم، في مراكز محافظة قنا.

وجاءت أسعار الذهب كالتالي:

الوحدات

السعر بالجنيه

سعر الذهب عيار 24

4،332  جنيه

سعر الذهب عيار 22

3،971  جنيه

سعر الذهب عيار 21

3،790  جنيه

سعر الذهب عيار 18

3،249  جنيه

سعر الذهب عيار 14

2،527  جنيه

سعر الذهب عيار 12

2،166  جنيه

سعر الجنيه الذهب

30،320  جنيه

سعر أونصة الذهب

134،725.20  جنيه

سعر كيلو الذهب

4،332،000  جنيه

 

كما تباين اليوم أسعار الذهب لعيار 21 داخل محال الصاغة، في محافظات الجمهورية بزيادة نسبية بسبب زيادة الطلب على الذهب، إضافة إلى ارتفاع في سعر الدولار.

أسعار الذهب اليوم

 

الوحدات

السعر بالجنيه

سعر الذهب عيار 24

4،332  جنيه

سعر الذهب عيار 22

3،971  جنيه

سعر الذهب عيار 21

3،790  جنيه

سعر الذهب عيار 18

3،249  جنيه

سعر الذهب عيار 14

2،527  جنيه

سعر الذهب عيار 12

2،166  جنيه

سعر الجنيه الذهب

30،320  جنيه

سعر أونصة الذهب

134،725.20  جنيه

سعر كيلو الذهب

4،332،000  جنيه

 

 

 

سعر المصنعية والدمغة

كما نعرض متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة، والتي تتراوح بين 80 إلى 120 جنيهًا، وسيتم تحديث الأسعار في أسواق الصاغة أو تغيرات أسعار المعدن الأصفر في مصر أو فى حالة حدوث أي تغير في أسعار الذهب العالمية بصورة فورية.

أسباب عدم استقرار أسعار الذهب

  1. ارتفاع أسعار السلع والخدمات: شهدت العديد من السلع والخدمات ارتفاعًا في أسعارها مع بداية العام الجديد، وتوقعات بزيادة التضخم بعد انخفاضه في الأشهر السابقة.
  2. قيود تعامل البنوك بالنقد الأجنبي: قامت بعض البنوك بإيقاف تعاملاتها بالنقد الأجنبي خارج مصر من خلال البطاقات البنكية بسبب نقص الدولار، وتقليص عدد البنوك الأخرى حد الاستخدام الشهري إلى 50 دولارًا.
  3. عدم انتظام حركة الصاغة وتسعير الذهب: تشهد حركة الصاغة وتسعير الذهب عدم انتظامًا، وتم تداول أخبار عن تراجع المعروض من الذهب الخام وانخفاض توفره في الأسواق.
  4. محادثات مستمرة مع صندوق النقد الدولي: تجري الحكومة المصرية محادثات مستمرة مع صندوق النقد الدولي بشأن زيادة قيمة القرض المقدم لمصر، والتي قد تصل إلى 6 مليارات دولار، بالإضافة إلى مراجعة صندوق النقد الدولي وصرف الشرائح الثانية والثالثة من القرض.
  5. زيادة في الطلب على السبائك والعملات الذهب: شهدت مصر زيادة واضحة في الطلب على السبائك والعملات الذهبية.
عيار 24 الان أسعار الذهب اليوم الخميس 16 المطالب 2024 في محافظة قنا سعر الذهب الذهب عيار 21 الذهب عيار 24 الذهب عيار 18 سبائك الذهبBTC سبائك سبائك الذهب سبائك الذهبBTC سعر سعر سبائك الذهبBTC سعر سبائك الذهب سبائك الذهبBTC اليوم محافظة قنا قنا مواقيت الصلاة مراكز محافظة قنا حالة الطقس أسعار الذهب قنا ذهب قنا أسعار قنا

مواد متعلقة

عيار 21 الآن.. أسعار الذهب اليوم الخميس 16-1-2024 في محافظة قنا

عيار 18 الآن.. أسعار الذهب اليوم الخميس 16-1-2024 في محافظة قنا

أسعار الذهب اليوم الخميس 16-1-2024 في محافظة قنا

أسعار المأكولات البحرية والجمبري اليوم الخميس 16-1-2024 في محافظة قنا

أسعار البقوليات اليوم الخميس 16-1-2024 في أسواق ومحال محافظة قنا

أسعار السمك اليوم الخميس 16-1-2024 في محافظة قنا

أسعار اللحوم الجملي والضاني اليوم الخميس 16-1-2024 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا

أسعار اللحوم البلدي والكندوز اليوم الخميس 16-1-2024 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا

الأكثر قراءة

عاجل - "الفجر" تنشر مراحل تنفيذ اتفاق صفقة غزة 2025.. من تبادل الأسرى والجثث لـ إعمار القطاع ووقف إطلاق النار

مي عز الدين تهنئ ياسمين عبدالعزيز بعيد ميلادها وتوجه لها رسالة.. فماذا قالت؟

تدعيم مطلع الطريق الدائري بالمنصورية بالأسوار الخرسانية حفاظًا على سلامة المواطنين بالجيزة

ماستر سين لـ ياسمينا العبد مع ماجد الكدواني يصبح حديث السوشيال ميديا في موضوع عائلي 3

تشكيل الإسماعيلي لمواجهة إنبي في كأس مصر

شبانة يكشف البنود الخفية بين الأهلي وسيراميكا في انتقال القندوسي

كاتبان وكتاب.. رشا سمير تحتفل بمئوية كتاب "النبي" لجبران خليل جبران

إلغاء درجات سؤال في امتحان نصف العام بجامعة المنيا