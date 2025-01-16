149 ألف و285 طالب إعدادية بالشرقية يؤدون امتحانات نصف العام الدراسي

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امتحان الشهادة الاعدادية
امتحان الشهادة الاعدادية

 

استقبلت  818 لجنة علي مستوي 20 إدارة تعليمية بمحافظة الشرقية، 149 الف 285 طالب وطالبة لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية.


وقال  محمد رمضان غريب وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية أن  الامتحانات بتدأ اليوم  وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 23 يناير 2025 م حسب الجدول المقرر والمعتمد من محافظ الشرقية، لافتا إلى أن إجمالي الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية علي مستوي محافظة الشرقية،بلغ 149285 طالب وطالبة موزعين علي عدد 818 لجنة علي مستوي 20 إدارة تعليمية بمحافظة الشرقية.

وتابع: الطلاب مقسمين كالتالي عدد طلاب الشهادة الاعدادية العامة (142855)، وعدد طلاب الشهادة الإعدادية رسمي لغات ( 4436)، وعدد طلاب الشهادة الإعدادية الرياضية (256)، وعدد طلاب الشهادة الإعدادية دبلومة أمريكية (115)، وعدد طلاب الشهادة الاعدادية المهنية ( 1563)، وعدد طلاب الشهادة الاعدادية الأمل(50)، وعدد طلاب الشهادة الاعدادية النور(15)، وعدد طلاب مستشفي 57357 (4).

وأضاف وكيل أول الوزارة ان المهندس حازم الأشموني "محافظ الشرقية" يتابع يوميا تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تتخذ وتتم للاستعداد لأعمال الامتحانات، مشددا على ضرورة توفير بيئة آمنة، ومقاعد كافية ومراعاة التباعد بين الطلاب، مضيفا إن جميع أجهزة المحافظة تعمل علي توفير كافة الإمكانات لإنجاح هذه الامتحانات لكونها من المهام القومية، مؤكد إنه شدد  علي عدم حيازة التليفونات المحمولة للطلاب أو العاملين باللجان، وإدراج ورقة تعليمات بكل لجنة توضح عقوبة حيازة التليفونات المحمولة حتى لو كانت مغلقة، ونشر هذه التعليمات علي صفحات المدارس والإدارة لتوعية الطلاب بعقوبة الغش وحيازة التليفونات المحمولة.

الشرقية الشهادة الاعدادية

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