بهذه الطريقة.. أسرة مسلسل "وتقابل حبيب" تحتفل بعيد ميلاد ياسمين عبد العزيز

احتفلت أسرة مسلسل “وتقابل حبيب” بعيد ميلاد الفنانة ياسمين عبد العزيز، الذي يحل اليوم الخميس الموافق 16 يناير، وسط أجواء من الفرحة والسعادة، وذلك من داخل لوكيشن تصوير العمل، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان المقبل 2025.

قصة مسلسل وتقابل حبيب



تدور أحداث مسلسل "وتقابل حبيب" حول قصة اجتماعية مشوقة تحمل في طياتها عناصر من الرومانسية والتحديات الحياتية، كما يستعرض المسلسل الصراعات اليومية، خاصة مع مخاطر العلاقات الإنسانية والقرارات المصيرية، ويطرح قصة درامية مشوقة تجمع بين الرومانسية والقضايا الاجتماعية.

أبطال وصناع مسلسل "وتقابل حبيب"

وتقابل حبيب من بطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، خالد سليم، صلاح عبدالله، رشوان توفيق، أنوشكا، نيكول سابا، بسنت شوقي، ندى موسى، حنان سليمان، محمود ياسين جونيور، إيمان السيد، وبدرية طلبة، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري وإنتاج شركة سينرجي.