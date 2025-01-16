موعد مباراة المصري وفاركو بالدوري والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري لمواجهة نظيره فريق فاركو بالجولة الثامنة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتقام هذه المباراة في تمام الساعه السابعة مساء اليوم الخميس على ستاد الجيش ببرج العرب.

ويضم الطاقم  التحكيم لهذه المباراة كل من محمد الصباحي حكمًا للساحة ومعه كل من أحمد نوفل وإيهاب فكري  كمساعدين، بالإضافة إلى محمود منصور   حكمًا رابعًا، فيما يتولى خالد جمال الغندور مهام حكم الفيديو بمعاونة من زميله محمد عبد الحافظ.

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الرسمي لجميع مباريات هذه البطولة.

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