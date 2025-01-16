وزارة التعليم تحدد خطوات التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2025 والمواعيد النهائية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن خطوات التقدم لامتحانات الثانوية العامة لعام 2025، حيث تم فتح باب تسجيل استمارة التقدم للامتحانات عبر الموقع الإلكتروني. بدأ الطلاب في تسجيل استماراتهم الإلكترونية وحفظ البيانات وطباعتها بكل تفاصيلها. وأوضحت الوزارة أن آخر موعد لتسجيل الاستمارات عبر الموقع هو الخميس 20 فبراير 2025، بينما يبدأ تسليم الاستمارات للمدارس يوم الأحد 9 فبراير، على أن يكون الموعد النهائي للتسليم يوم الخميس 27 فبراير.

وأكدت الوزارة على ضرورة التأكد من أن الاستمارات الإلكترونية تحتوي على جميع المواد التي سيؤدي الطالب امتحانه فيها، بما يتوافق مع المواد المحددة في النظامين الجديد والقديم. وأوضحت الوزارة كيفية مراجعة الاستمارة، حيث يجب على الطالب تسليم الاستمارة الإلكترونية التي تم طباعتها من الموقع الإلكتروني للعام الدراسي 2024/2025 إلى مسئول شئون الطلبة بالمدرسة. يتطلب ذلك تسليم أصل شهادة الميلاد (كمبيوتر)، صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للطالب، بالإضافة إلى ثلاث صور حديثة للطالب بمقاس 4x6 سم، مع ضرورة أن تكون الصور مطابقة لتلك الموجودة في الاستمارة الإلكترونية، وكتابة اسم الطالب كاملًا أسفل الصورة وتختم الصورة من الخلف بخاتم شعار الجمهورية.

كما يتوجب على الطالب وولي أمره التوقيع على الإقرار المرفق بالاستمارة الإلكترونية المتعلق بعدم حيازة الهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية أخرى داخل لجنة الامتحان. بعد ذلك، تقوم المدارس بمراجعة الاستمارات الإلكترونية واعتمادها، مع تسليم كشوف (150 د امتحانات) المطبوعة من الموقع الإلكتروني للوزارة. يمكن للطلاب التسجيل عبر الرابط الإلكتروني المخصص لهذا الغرض: https://moe-register.emis.gov.eg/

