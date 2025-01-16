تفاصيل الزيارة المفاجئة لمحافظ أسيوط لإدارة الفتح التعليمية

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جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية المفاجئة

 

 


قام اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط اليوم الخميس بجولة تفقدية مفاجئة  لإدارة الفتح التعليمية بقرية بنى مر التابعة لمركز ومدينة الفتح وذلك في إطار جولاته الميدانية لتفقد مقرات المنشآت والإدارات التعليمية على مستوى المحافظة للتأكد من انتظام العمل ومدى ملائمتها لاحتياجات العمل والاطمئنان على تقديم الخدمات بها.

ورافقه خلال الجولة المحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، ومحمد إبراهيم الدسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، ومحمود ياسين رئيس مركز ومدينة الفتح، وأحمد عبده مدير إدارة الفتح التعليمية

 

بدأ محافظ أسيوط جولته بتفقد أقسام المبنى والحجرات ودورات المياة واستمع إلى شرح من مدير إدارة الفتح التعليمية لمكونات المبنى من الأقسام والإدارات التعليمية المختلفة التابعة لإدارة الفتح التعليمية مشيدًا بمستوى التنفيذ والإنشاء وتجهيز المبنى ليتلائم مع احتياجات العمل والذي يتم إنشائه تحت إشراف هيئة الابنية التعليمية وفقًا للمواصفات والاشتراطات الفنية المقررة.

وأكد المحافظ على تقديمه كافة سبل الدعم وتذليل العقبات أمام نهو المشروعات والمنشآت التعليمية سواء إنشاء مدارس جديدة أو توسعات بمدارس قائمة بالفعل أو ادارات تعليمية بكافة قرى ومراكز المحافظة ودخولها الخدمة في أسرع وقت ممكن وذلك للمساهمة في النهوض بالتعليم بالمحافظة مشيرًا إلى إهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالارتقاء بالمنظومة التعليمية بكافة أركانها تنفيذًا لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030

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