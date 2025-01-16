وزيرة التضامن الاجتماعي: الخطوط الساخنة تستقبل أكثر من 2.3 مليون اتصال خلال عام 2024

أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الخطوط الساخنة التابعة للوزارة استقبلت خلال عام 2024 أكثر من 2 مليون و300 ألف اتصال، شملت استفسارات وطلبات وشكاوى تتعلق بخدمات الوزارة المتنوعة. جاء ذلك في تقرير مفصل قدمته الوزيرة، والذي استعرض دور الخطوط الساخنة في تلبية احتياجات المواطنين.

تفاصيل الاتصالات والخدمات

أوضح التقرير أن الخطوط الساخنة استقبلت مختلف أنواع الاتصالات المتعلقة بخدمات الوزارة، مثل برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، بطاقات الخدمات المتكاملة، بنك ناصر الاجتماعي، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

وتم الرد على ما يزيد على 1.9 مليون اتصال، بنسبة استجابة بلغت 89%.

برنامج "تكافل وكرامة" : استقبل الخط الساخن (19680) عدد 1.448 مليون اتصال، وتم الرد على 1.294 مليون منها بنسبة استجابة 90%.

: استقبل الخط الساخن (19680) عدد 1.448 مليون اتصال، وتم الرد على 1.294 مليون منها بنسبة استجابة 90%. بنك ناصر الاجتماعي : استقبل الخط الساخن (16868) عدد 402.385 اتصالًا، وتم الرد على 213.101 منها بنسبة استجابة 58%.

: استقبل الخط الساخن (16868) عدد 402.385 اتصالًا، وتم الرد على 213.101 منها بنسبة استجابة 58%. بطاقة الخدمات المتكاملة : استقبل الخط الساخن (15044) عدد 191.157 اتصالًا، وتم الرد على 177.305 منها بنسبة استجابة 93%. بالإضافة إلى ذلك، استقبلت شركة إي فاينانس عدد 112.481 اتصالًا على نفس الرقم، وتم الرد على 106.987 منها بنسبة استجابة 96%.

: استقبل الخط الساخن (15044) عدد 191.157 اتصالًا، وتم الرد على 177.305 منها بنسبة استجابة 93%. بالإضافة إلى ذلك، استقبلت شركة إي فاينانس عدد 112.481 اتصالًا على نفس الرقم، وتم الرد على 106.987 منها بنسبة استجابة 96%. الخط الساخن العام للوزارة : استقبل (16439) عدد 77.090 اتصالًا، وتم الرد على 75.457 منها بنسبة استجابة 97%.

: استقبل (16439) عدد 77.090 اتصالًا، وتم الرد على 75.457 منها بنسبة استجابة 97%. صندوق مكافحة وعلاج الإدمان : استقبل الخط الساخن (16023) عدد 93.144 اتصالًا، وتم الرد على 88.919 منها بنسبة استجابة 97%.

: استقبل الخط الساخن (16023) عدد 93.144 اتصالًا، وتم الرد على 88.919 منها بنسبة استجابة 97%. خط أبناء مصر: المخصص لدعم الأطفال والشباب فاقدي الرعاية الأسرية، استقبل (19828) عدد 2.080 اتصالًا، وتم الرد على 1.900 منها بنسبة استجابة 91%.

استمرار الخدمة على مدار الساعة

تعمل الوزارة على مدار الساعة لتلقي شكاوى المواطنين وطلباتهم عبر الخطوط الساخنة المختلفة، أبرزها:

الخط الساخن العام للوزارة (16439).

الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528).

الخطوط الساخنة المتخصصة، مثل برنامج "تكافل وكرامة" (19680)، وبطاقات الخدمات المتكاملة (15044)، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان (16023).

جهود متواصلة لخدمة المواطنين

أكدت الدكتورة مايا مرسي أن الوزارة تسعى لتطوير خدماتها وتوسيع قاعدة المستفيدين من خلال تعزيز كفاءة الخطوط الساخنة وتحسين الاستجابة لشكاوى واستفسارات المواطنين، مشيدةً بجهود العاملين في هذا القطاع الحيوي لضمان تقديم الدعم اللازم في الوقت المناسب.