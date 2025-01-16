عاجل.. محمد رمضان يرد على مشادة ياسر إبراهيم وحسين الشحات خلال مباراة الجونة

أبدى محمد رمضان، المدير الرياضي للنادي الأهلي، أول رد فعل رسمي بعد المشادة التي نشبت بين لاعبي الفريق الأول لكرة القدم ياسر إبراهيم وحسين الشحات أثناء مواجهة فريق الجونة، والتي انتهت بفوز الأهلي بثنائية نظيفة ضمن مواجهات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز لموسم 2024-2025.

تفاصيل مشادة ياسر إبراهيم وحسين الشحات

شهدت المباراة نقاشًا حادًا بين ياسر إبراهيم وحسين الشحات عقب نهاية الشوط الأول، السبب الرئيسي للمشادة كان عدم تمرير ياسر الكرة لحسين في إحدى الهجمات، مما أدى إلى اعتراض الشحات وتبادل الحديث بعصبية؛ وتدخل زميلهما محمد هاني في الوقت المناسب لاحتواء الموقف ومنع تفاقم الأمر.

رد فعل محمد رمضان على الواقعة

أوضحت مصادر داخل الفريق أن محمد رمضان اجتمع باللاعبين عقب المباراة في غرفة الملابس،

خلال النقاش، شدد المدير الرياضي على:

طالب رمضان اللاعبين بضبط النفس والابتعاد عن أي مشادات أو تصرفات قد تؤثر على أداء الفريق أو تشتت التركيز خلال المباريات.

أكد رمضان أهمية التكاتف داخل الفريق لتحقيق الانتصارات ومواصلة المشوار نحو التتويج بالألقاب.

قرر رمضان عدم توقيع عقوبات على الثنائي، نظرًا لانتهاء الخلاف سريعًا داخل غرفة الملابس واعتذار اللاعبين لبعضهما.

تمكن النادي الأهلي من تحقيق فوز مهم على فريق الجونة بهدفين دون رد، ليعزز موقعه في صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 18 نقطة؛ أما الجونة، فقد ظل في المركز السابع عشر برصيد 6 نقاط، مما يعقد موقفه في ترتيب المسابقة.

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام أورلاندو بايرتس

يستعد النادي الأهلي لمواجهة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي مساء السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، ستكون المباراة حاسمة للأهلي لتعزيز صدارته وضمان التأهل إلى الأدوار النهائية من البطولة.