“ التعليم” تحدد طريقة تقديم امتحانات الثانوية العامة لطلاب المنازل 2025

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني طريقة تقديم طلبات دخول الامتحانات لطلاب المنازل، حيث يتم تسجيل الاستمارة الإلكترونية للطلاب المنازل المستجدين (المنقولين من الصف الثاني الثانوي إلى الصف الثالث الثانوي) عبر النظام الجديد بواسطة الطالب، ويتم اعتماد الاستمارة وختمها من المدرسة. أما الطلاب المنازل الراسبين من العام الماضي أو الأعوام السابقة، فيتم تسجيل الاستمارة الإلكترونية عبر النظام القديم بواسطة لجنة النظام والمراقبة، ويتم اعتمادها وختمها من الإدارة التعليمية.

وأكدت وزارة التعليم، أنه يجب على طالب المنازل أن يرفق مع استمارة تقدمه عددًا من المستندات، تشمل ما يثبت حصوله على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها، بيان نجاح معتمد من المديرية أو الإدارة التعليمية المختصة يتضمن نتائج الطالب من الصف الأول الثانوي إلى الصف الثاني الثانوي ومن الصف الثاني الثانوي إلى الصف الثالث الثانوي، مع توضيح اللغة الثانية، وبيان رسوب عن كل سنة رسوب للطلاب الراسبين في الصف الثالث الثانوي.

كما يجب إرفاق شهادة ميلاد الطالب (كمبيوتر)، صورة من بطاقة الرقم القومي للطالب، ثلاث صور حديثة للطالب مقاس 4×6 سم، على أن تكون الصور مطابقة لتلك الموجودة في الاستمارة الإلكترونية مع ضرورة تدوين اسم الطالب كاملًا أسفل الصورة وتختم من الخلف بخاتم شعار الجمهورية. يجب على الطالب أيضًا استيفاء البيانات والإقرارات الموجودة في الاستمارة، حيث تقوم المدرسة أو الإدارة التعليمية باعتماد صحة البيانات المدونة.

كما يتعين على الطالب دفع رسم الامتحان المقرر باسم صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية. تتولى الإدارة التعليمية (شئون الطلبة والامتحانات) مراجعة استمارات الطلاب المتقدمين للامتحان، ويتم اتباع نفس الإجراءات التي تتبعها المدارس الثانوية الرسمية بالنسبة للطلاب المتقدمين من المدارس.

ويجب على كل طالب من طلاب المنازل إرفاق طلب لبحث حالته عن الأعوام التي لم يتقدم فيها للامتحان مع دفع إيصال مقبول الدفع باسم صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بمبلغ 10 جنيهات عن كل عام يرغب في بحثه. يتم تسجيل بيانات جميع الطلاب المتقدمين على نظام المنازل إلكترونيًا عبر الإدارة التعليمية التابع لها الطالب.

