محافظ الدقهلية يكلف لجنة لمعاينة المواقع المقترحة لإقامة مصانع تدوير مخلفات بلدية بمنية النصر وميت غمر

كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بتشكيل لجنة تكون مهمتها، المعاينة على الطبيعة للمواقع المقترحة لاقامة مصنع تدوير مخلفات بلدية بقرية ميت حديد مركز منية النصر، وقرية صهرجت الكبرى مركز ميت غمر، وأوضح أن المواقع المقترح معاينتها هي لمشروعات استثمارية خاصة وحكومية لخدمة المواطنين.

وأكد محافظ الدقهلية أن تلك المشروعات تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدعم وتطوير الاقتصاد الوطني من خلال إنشاء مشروعات قومية ومصانع جديدة تواكب الصناعات العالمية، وتلبي احتياجات الأسواق المحلية والعالمية وجذب الاستثمارات المختلفة، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

وفي هذا السياق كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اللواء محمد صلاح ابو كريشة السكرتير العام للمحافظة، بتشكيل لجنة، للمرور والمعاينة على الطبيعة لمواقع انشاء المشروعات الاستثمارية المقترح تنفيذها وتتضمن مقترح اقامة مصنع لتدوير المخلفات البلدية بقرية ميت حديد مركز منية النصر، ومقترح استغلال مقر مجزر صهرجت الكبرى بمركز ميت غمر باعتباره أصل من أصول الدولة الغير مستغلة.

وأوضح "مرزوق" أن الدقهلية من المحافظات الكبيره التي تتمتع بموقع جغرافي متميز وتضم عدد كبير من المستثمرين ورجال الأعمال الذين يتمتعون بخبرات كبيرة في مجال الصناعة والأعمال ولديهم القدرة علي انشاء مصانع ومشروعات اقتصادية كبيرة، وأضاف أن الدقهلية تتمتع بالأيدي العاملة الوفيرة المدربة وخبرات متنوعة في العديد من مجالات العمل التي تحقق مطالب واحتياجات المستثمرين.

وبناءا على تعليمات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية وتوجيهات الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ فقد تم تشكيل اللجنة، برئاسة المحاسب عصام حجاج مدير عام الانتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار، وعضوية كل من مديريات، الزراعة والطب البيطري والري، ورئاسة مركزي منية النصر وميت غمر، ومسئولي إدارات شئون البيئة والمخلفات الصلبة والتخطيط العمراني والمراجعة الداخلية والحوكمة والإنتاج الحيواني بالمحافظة.