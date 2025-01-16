جامعة أسيوط تُطلق قافلة طبية متخصصة في طب الأسنان بالمركز الحضري بالوليدية

محافظات
جانب من القافلة الطبية
جانب من القافلة الطبية

أطلقت جامعة أسيوط اليوم الخميس قافلة طبية متخصصة في طب الأسنان بالمركز الحضري بالوليدية بأسيوط، برعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ وتحت إشراف الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة صفاء مرزوق عميدة الكلية، وبالتعاون مع الإداره العامة لطب الأسنان بمديرية الصحه بأسيوط

 

 وضمت القافلة؛ كوادر متميزة في تخصصات طب الأسنان، وضم فريق كلية طب الأسنان بجامعة أسيوط المشارك في القافلة؛ الدكتور محمد ناهض وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور زين العابدين عبده شتات مدرس بقسم أشعة الفم بالكلية والمشرف على القافلة، والدكتورة أمل كمال حفني مدير عام الإدارة العامة لطب الأسنان بمديرية الصحة بأسيوط، والدكتور أحمد مصطفى مدير إدارة طب الأسنان الوقائي بمديرية الصحة، والدكتورة هالة حمدي مدير الإدارة الصحية بإدارة شرق بأسيوط، ونخبة من الأطباء المشاركين في مختلف التخصصات، وعدد من طلاب كلية طب الأسنان بالجامعة، ولفيف من العاملين بالجامعة، والإدارة العامة لطب الأسنان بمديرية الصحة بأسيوط، والمركز الحضري بالوليدية

 وصرح الدكتور المنشاوي؛ إن القافلة تأتي في إطار الدور المجتمعي للجامعة، ومشاركتها الفعالة في المبادرات الرئاسية، وقد قدمت خدمات لأكثر من 63 حالة من أهالي الوليدية بأسيوط؛ في تخصصات (طب الفم وأمراض اللثة، وعلاج تحفظي، وجراحة الفم والوجه والفكين، طب أسنان الأطفال، وتقويم، وعلاج الجذور، وأشعة الوجه والفم والفكين، وحشو العصب، والتركيبات الثابتة والمتحركة)؛ وتم صرف العلاج اللازم لكل حالة؛ حسب التشخيص، بالإضافه إلى تحويل بعض الحالات التي تتطلب إمكانيات وإجراءات علاجية معينة إلى مستشفى طب الأسنان الجامعي.

  ومن جانبه، أوضح الدكتور محمود عبد العليم؛ إن الجامعة تسعى دائمًا لخدمة المجتمع لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتحرص على إطلاق القوافل الطبية المختلفة للمناطق الأكثر احتياجًا بشكل مستمر؛ انطلاقًا من دورها الفعّال في المشاركة المجتمعية، وخدمة، وتنمية المجتمع، وتسخير كافة إمكانياتها؛ للمساهمة في تقديم الخدمات الصحية مجانًا، في ظل ما تمتلكه الجامعة من إمكانيات مادية وبشرية في كافة التخصصات.

 وأشارت الدكتورة صفاء مرزوق؛ أن هذه القافلة الطبية المتخصصة في طب الأسنان؛ تأتي ضمن سلسلة القوافل الطبية التي تطلقها جامعة أسيوط للقرى والمراكز الأكثر احتياجًا، لتقديم خدمات علاجية وتوعوية؛ مشيرة إلى المشاركة الإيجابية والدور الرائد للجامعة في خدمة المجتمع والمواطنين؛ وأن هذه القافلة شهدت حملات التوعية بنظافة الأسنان، وتوفير خدمات طبية متميزة بكافة التخصصات، مشيرة إلى أنه سيتم اطلاق قافلة طبية متخصصة في طب الأسنان يوم الأربعاء الموافق 19 فبراير لوحدة طب الأسرة - نزلة رميح - منفلوط

اسيوط ألا الات الإدارة الادارة العامة الأسنان الب البيئة إله إطلق افة أفق الـ التخصص التخصصات الترك إشراف التركيب اشعة إطلاق اطلاق قافلة التركي أسيوط اليوم أشر التشخيص التعاون التي الجام الجامع اسنا اسنان آسية اسيو الجامعة إدارة إدارة العامة أرك الجامعي أحمد المنشاوي

مواد متعلقة

تفاصيل الزيارة المفاجئة لمحافظ أسيوط لإدارة الفتح التعليمية

لهذه الأسباب..محافظ أسيوط يتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمركز أبنوب

تفاصيل زيارة مفاجئة لمحافظ أسيوط للكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بحي غرب

نائب رئيس جامعة أسيوط يترأس اجتماعا لمجلس إدارة صندوق المشروعات البيئية والإنتاجية

مجلس آداب أسيوط يُكرم نائب رئيس الجامعة لجهوده خلال فترة إشرافه على الكلية

جامعة أسيوط تفتح باب التسجيل في دورات التحول الرقمي للترقيات

رئيس جامعة أسيوط يترأس اجتماع اللجنة العليا للإشراف على الصناديق الخاصة

جامعة أسيوط والقومي للبحوث الاجتماعية والجنائية يوقعان اتفاقية لتنفيذ المشروعات البحثية

Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل - "الفجر" تنشر مراحل تنفيذ اتفاق صفقة غزة 2025.. من تبادل الأسرى والجثث لـ إعمار القطاع ووقف إطلاق النار

تشكيل الإسماعيلي لمواجهة إنبي في كأس مصر

ماستر سين لـ ياسمينا العبد مع ماجد الكدواني يصبح حديث السوشيال ميديا في موضوع عائلي 3

مي عز الدين تهنئ ياسمين عبدالعزيز بعيد ميلادها وتوجه لها رسالة.. فماذا قالت؟

تدعيم مطلع الطريق الدائري بالمنصورية بالأسوار الخرسانية حفاظًا على سلامة المواطنين بالجيزة

شبانة يكشف البنود الخفية بين الأهلي وسيراميكا في انتقال القندوسي

كل ما تريد معرفته عن مباراة الهلال ضد الفتح في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة

إلغاء درجات سؤال في امتحان نصف العام بجامعة المنيا