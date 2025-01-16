جامعة أسيوط تُطلق قافلة طبية متخصصة في طب الأسنان بالمركز الحضري بالوليدية

أطلقت جامعة أسيوط اليوم الخميس قافلة طبية متخصصة في طب الأسنان بالمركز الحضري بالوليدية بأسيوط، برعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ وتحت إشراف الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة صفاء مرزوق عميدة الكلية، وبالتعاون مع الإداره العامة لطب الأسنان بمديرية الصحه بأسيوط

وضمت القافلة؛ كوادر متميزة في تخصصات طب الأسنان، وضم فريق كلية طب الأسنان بجامعة أسيوط المشارك في القافلة؛ الدكتور محمد ناهض وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور زين العابدين عبده شتات مدرس بقسم أشعة الفم بالكلية والمشرف على القافلة، والدكتورة أمل كمال حفني مدير عام الإدارة العامة لطب الأسنان بمديرية الصحة بأسيوط، والدكتور أحمد مصطفى مدير إدارة طب الأسنان الوقائي بمديرية الصحة، والدكتورة هالة حمدي مدير الإدارة الصحية بإدارة شرق بأسيوط، ونخبة من الأطباء المشاركين في مختلف التخصصات، وعدد من طلاب كلية طب الأسنان بالجامعة، ولفيف من العاملين بالجامعة، والإدارة العامة لطب الأسنان بمديرية الصحة بأسيوط، والمركز الحضري بالوليدية

وصرح الدكتور المنشاوي؛ إن القافلة تأتي في إطار الدور المجتمعي للجامعة، ومشاركتها الفعالة في المبادرات الرئاسية، وقد قدمت خدمات لأكثر من 63 حالة من أهالي الوليدية بأسيوط؛ في تخصصات (طب الفم وأمراض اللثة، وعلاج تحفظي، وجراحة الفم والوجه والفكين، طب أسنان الأطفال، وتقويم، وعلاج الجذور، وأشعة الوجه والفم والفكين، وحشو العصب، والتركيبات الثابتة والمتحركة)؛ وتم صرف العلاج اللازم لكل حالة؛ حسب التشخيص، بالإضافه إلى تحويل بعض الحالات التي تتطلب إمكانيات وإجراءات علاجية معينة إلى مستشفى طب الأسنان الجامعي.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمود عبد العليم؛ إن الجامعة تسعى دائمًا لخدمة المجتمع لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتحرص على إطلاق القوافل الطبية المختلفة للمناطق الأكثر احتياجًا بشكل مستمر؛ انطلاقًا من دورها الفعّال في المشاركة المجتمعية، وخدمة، وتنمية المجتمع، وتسخير كافة إمكانياتها؛ للمساهمة في تقديم الخدمات الصحية مجانًا، في ظل ما تمتلكه الجامعة من إمكانيات مادية وبشرية في كافة التخصصات.

وأشارت الدكتورة صفاء مرزوق؛ أن هذه القافلة الطبية المتخصصة في طب الأسنان؛ تأتي ضمن سلسلة القوافل الطبية التي تطلقها جامعة أسيوط للقرى والمراكز الأكثر احتياجًا، لتقديم خدمات علاجية وتوعوية؛ مشيرة إلى المشاركة الإيجابية والدور الرائد للجامعة في خدمة المجتمع والمواطنين؛ وأن هذه القافلة شهدت حملات التوعية بنظافة الأسنان، وتوفير خدمات طبية متميزة بكافة التخصصات، مشيرة إلى أنه سيتم اطلاق قافلة طبية متخصصة في طب الأسنان يوم الأربعاء الموافق 19 فبراير لوحدة طب الأسرة - نزلة رميح - منفلوط