وزارة التعليم توضح إجراءات التقدم لامتحانات الثانوية العامة لطلاب المنازل الوافدين 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه يتعين على طلاب المنازل الوافدين (غير المقيدين بمدارس جمهورية مصر العربية) تقديم ما يثبت حصولهم على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها، بالإضافة إلى الشهادات التي تثبت نجاحهم في الصفوف المناظرة للصف الأول والثاني الثانوي المصري. ويجب أن تكون هذه الشهادات مصدقة من وزارتي التربية والتعليم والخارجية في الدولة التي حصل منها الطالب على المؤهل، مع إرفاق ما يفيد صحة البيانات الواردة بالشهادات من سفارة جمهورية مصر العربية في تلك الدولة. كما أوضحت الوزارة أنه لا يُقبل أي طلب غير مستوفٍ أو ناقص للمستندات المطلوبة، ولا يُقبل أي تعهد أو إقرار كبديل لهذه المستندات مهما كانت الأسباب.

وأكدت الوزارة أنه يجب على الطالب استيفاء جميع البيانات والإقرارات الموجودة في استمارة التقدم للامتحان، على أن تعتمد من الإدارة التعليمية والسفارة التابع لها الطالب.

كما يجب على الطالب دفع رسم الامتحان بعملة أجنبية (الدولار) بما يعادل قيمة الرسوم المقررة بالجنيه المصري، ويتم ذلك من خلال إيصال توريد لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية في جمهورية مصر العربية. ويجب تدوين رقم الحساب المدرج في الإيصال، بالإضافة إلى تاريخ وقيمة الرسوم في استمارة التقدم للامتحان، ويرفق الإيصال مع المستندات المطلوبة.

وأوضحت الوزارة أن الطلاب الوافدين يتقدمون باستكمال استماراتهم ومستنداتهم عبر سفاراتهم في القاهرة لتسليمها إلى الإدارة العامة للامتحانات. وفي حال عدم وجود تمثيل دبلوماسي لدولتهم في مصر، يتعين على الطلاب التقدم عبر مندوب مديرية التربية والتعليم التابع لمحل إقامتهم. أما الطلاب الذين نجحوا في الصف الأول والثاني الثانوي في مدارس جمهورية مصر العربية، فيتوجب عليهم تقديم استماراتهم عبر المدارس التي تم النجاح فيها.

وأشارت الوزارة إلى أن مندوب مديرية التربية والتعليم سيتولى فحص استمارات طلاب المنازل الوافدين للتأكد من سلامة المستندات ومدى استيفاء الطالب للشروط المطلوبة لدخول الامتحان. وفي حالة وجود أي نقص في المستندات، سيتم رفض الاستمارة دون أدنى مسؤولية على الوزارة.