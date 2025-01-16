وكيل تعليم الدقهلية يتابع سير الامتحانات بشرق المنصورة في ختام أيام صفوف النقل

تفقد الدكتور أشرف العربي مدير المديرية يرافقه عادل فؤاد مدير إدارة شرق المنصورة التعليمية بمتابعة سير امتحانات صفوف النقل للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري في إدارة شرق المنصورة التعليمية بمدارس:

- مدرسة العروبة الابتدائية

-مدرسة الشهيد مراد فتحي الابتدائية

-مدرسة السيدة عائشة الاعدادية بنات

-مدرسة جيهان السادات الثانوية بنات



و أدى طلاب كلا من الصفين الرابع والخامس الابتدائي امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية واللغة الإنجليزية

والصف السادس الابتدائي امتحان مادتي العلوم وICT

والصف الثاني الإعدادي امتحان مادتي الجبر واللغة الإنجليزية

والصف الأول الثانوي امتحان مادة التاريخ

و الصف الثاني الثانوي مادتي الأحياء وتطبيقات الرياضيات للشعبة العلمية وعلم النفس للشعبة الأدبية

وخلال الجولة وجه مدير المديرية القائمين على العملية الامتحانية بضرورة العمل على تذليل العقبات وتوفير بيئة هادئة للطلاب بما يضمن سهولة سير الامتحانات

كما شدد على الالتزام بالقواعد واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات مع ضمان توفير التهوية والإضاءة الجيدة والحفاظ على النظافة العامة داخل اللجان

وأكد على أهمية منع اصطحاب أجهزة المحمول داخل لجان الامتحان سواء من قبل الطلاب أو الملاحظين مع التشديد على تطبيق القانون رقم ٢٠٥ لسنة ٢٠٢٠ لضمان نزاهة العملية الامتحانية

تأتي الجولات تنفيذا لتعليمات الوزير محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بهذا الشأن.