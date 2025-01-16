سعر الريال القطري أمام الجنيه في تعاملات اليوم الخميس 16-1-2025 بالبنوك المصرية

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حقق سعر الريال القطري أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الخميس   16-1-2025 استقرارًا ملحوظًا وبلغ سعر الريال القطري في البنك الاهلي المصري نحو 12.82جنيه للشراء و13.89جنيه للبيع وفقًا لآخر تحديثات شاشات عرض اسعار العملات أمام الجنيه المصري 

 

 

سعر الريال القطري أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية

 

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

 

وسجل الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 13.84جنيه للشراء و13.91جنيه للبيع.

 

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

 

وبلغ سعر الريال القطري في البنك الاهلي المصري نحو 12.82جنيه للشراء و13.89جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية


وسجل الريال القطري في بنك الإسكندرية نحو 13.91جنيه للشراء و13.89جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

وسجل الريال القطري في بنك مصر نحو 12.94جنيه للشراء و13.91جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

وسجل الريال القطري في بنك القاهرة نحو 12.94جنيه للشراء و13.89جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك المصرى الخليجي

 

وسجل الريال القطري في البنك المصري الخليجي نحو 12.92جنيه للشراء و13.93جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري
وسجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 163.21 جنيه للشراء و163.64 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري
وسجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 13.71 جنيه للشراء و13.74 جنيه للبيع.

 

سعر اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري
وسجل اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري نحو 6.87 جنيه للشراء و6.88 جنيه للبيع.

 

 

ما هي العوامل قد تؤثر على أسعار الذهب في 2025

 

ترى شهنازاري، وروزا واي. سي. تشين، مديرة الأبحاث ومديرة المحفظة في مؤسسة "Bradley، Foster & Sargent"، خمسة عوامل رئيسية قد تحدد اتجاه أسعار الذهب:

  • 1. مؤشر الدولار والعوائد الحقيقية: غالبا ما تضغط العوائد الحقيقية المرتفعة على أسعار الذهب، في حين يدعم ضعف الدولار ارتفاع قيمته.
  • 2. مشتريات البنوك المركزية: ساهمت البنوك المركزية الكبرى في خلق طلب مستدام بغض النظر عن أسعار السوق.
  • 3. الدين الأميركي والتضخم: قد يؤدي العجز المتزايد في الولايات المتحدة إلى تضخم أعلى، مما يعزز أسعار الذهب.
  • 4. تدفقات الاستثمار في صناديق الذهب (ETFs): تشير التدفقات إلى صناديق الذهب إلى زيادة الطلب الاستثماري.
  • 5. مفاجآت السوق: أحداث غير متوقعة، مثل هجمات سيبرانية كبيرة تدفع الأسعار إلى الارتفاع، في حين قد تؤدي تطورات تقنيات التعدين إلى زيادة العرض وخفض الأسعار.

 

 

  • وتعتبر جميع السيناريوهات السابقة ممكنة، تشير تشين إلى أن الذهب لا يزال على مسار صعودي سواء اتجهت أسعار الذهب للارتفاع أو الانخفاض هذا العام، ينبغي على المستثمرين اتخاذ قرارات استثمارية ذكية مبكرًا، خاصة في يناير/كانون الثاني.
     
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