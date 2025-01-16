وزير العدل يفتتح الدورة التدريبية الثالثة لأعضاء الجهات القضائية في حقوق الملكية الفكرية

افتتح المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، الدورة التدريبية الثالثة لأعضاء الجهات والهيئات القضائية في مجالات حقوق الملكية الفكرية في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2022،

تعزيز التكوين العلمي للقضاة والقاضيات

تهدف الدورة، التي تُعقد بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية "ويبو"، إلى رفع كفاءة 138 عضوًا من القضاة والقاضيات في المحاكم الابتدائية والاقتصادية ومجلس الدولة وأعضاء النيابة العامة والقضاء العسكري. تتناول الدورة، التي تُعقد عن بُعد في الفترة من 20 يناير إلى 27 فبراير 2025، موضوعات مثل العلامات التجارية، حقوق المؤلف، براءات الاختراع، والأسرار التجارية.

حضور دولي ومحلي متميز

شارك في الافتتاح عبر الفيديو كونفرانس نائب مدير المنظمة العالمية للملكية الفكرية ومديرة التدريب القضائي بالمنظمة، إضافة إلى كبار مسؤولي وزارة العدل، مما يعكس التعاون الوثيق بين الجانبين.

جهود متواصلة لنشر الأحكام المصرية عالميًا

الدورة تأتي ضمن سلسلة من الاتفاقيات مع "ويبو"، من بينها نشر الأحكام القضائية المصرية في مجالات الملكية الفكرية على منصة "ويبولكس"، وإنشاء برنامج للتعليم القضائي المستمر، مما يُعزز مكانة مصر في هذا المجال الحيوي.

IMG-20250116-WA0003

IMG-20250116-WA0002

IMG-20250116-WA0001