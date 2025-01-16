وزير الخارجية والهجرة يلتقي القائمة بأعمال البعثة الأممية إلى ليبيا

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بدر عبد العاطي- وزير
بدر عبد العاطي- وزير الخارجية والهجرة


عقد الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة، اجتماعًا اليوم الخميس ١٦ يناير ٢٠٢٥، مع "ستيفاني خوري" القائمة بأعمال البعثة الأممية إلى ليبيا، وذلك خلال الزيارة التي تقوم بها إلى القاهرة.

جانب من لقاء وزير الخارجية ومبعوث الأمم المتحدة في ليبيا

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبدالعاطي، أعرب عن تطلع الجانب المصري لتعزيز التعاون مع القائمة بأعمال البعثة الأممية إلى ليبيا بما يسهم في نجاح مهمتها على نحو يخدم جهود التوصل لحل للأزمة في ليبيا بملكية وقيادة ليبية.

وأشار وزير الخارجية، إلى مواصلة مصر لجهودها في مساعدة الأطراف الليبية على التوافق وتعزيز مسار الحل الليبي-الليبي، واحترام مؤسسات الدولة، وبما يهدف للوصول إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن، مؤكدًا ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا في مدى زمني محدد، وبما يحفظ وحدة وسلامة واستقرار ليبيا.

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