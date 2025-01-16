محافظ الإسماعيلية يصدر عدة قرارات لدفع عجلة العمل بالجهاز التنفيذي

الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين والنظافة العامة والقضاء على العشوائيات

أصدر اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، عدة قرارات لدفع عجلة العمل بالجهاز التنفيذي للمحافظة، وتطوير منظومة العمل المؤسسي بالمحافظة، وضخ دماء جديدة لإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظة الإسماعيلية.

وتضمنت القرارات تكليف شافعي عبد الرازق أبو بكر بالعمل "نائبًا لرئيس مركز ومدينة فايد"، ومحمد عادل عبد القوي جريش نائبًا لرئيس مركز ومدينة فايد"، رجب عطا الله عبد اللاه نائبًا لرئيس مركز ومدينة أبوصوير"، محمد أحمد أحمد صالح نائبًا لرئيس مركز ومدينة أبوصوير"، مروة عبد الغني إبراهيم سكرتيرًا لمركز ومدينة أبوصوير.

سهير محمد عبد السلام رئيسًا لقرية أبوسلطان، نسرين عبد الحميد أحمد رئيسًا لقرية سرابيوم، عمرو أحمد دسوقي رئيسًا لقرية هويس سرابيوم، محمد عبد الله عبد القادر رئيسًا لقرية فنارة، أحمد محمد علي شحاتة رئيسًا لقرية كسفريت، محمد محمد فريد أحمد رئيسًا لقرية أبوصوير البلد ورمضان السيد حسن محمد رئيسًا لقرية البياضية وصالح السيد محمد رئيسًا لقرية المنايف وعلي محمد مصطفى محمد رئيسًا لقرية السبع آبار الشرقية وعمرو رمضان محمد رئيسًا لقرية المحسمة.

وابتسام أحمد حسن ربيع سكرتيرًا لقرية هويس سرابيوم وعبد الناصر ذكي محمد محمد سكرتيرًا لقرية فنارة، رشا العزب عبد الصبور سكرتيرًا لقرية أبوصوير البلد، محمد سامي محمد حسن سكرتيرًا لقرية المحسمة، دهشان حسن إسماعيل سكرتيرًا لقرية الواصفية، منار عودة عطية سكرتيرًا لقرية السبع آبار الغربية، وليد سعيد محمد سكرتيرًا لقرية السبع آبار الشرقية.

وأكد محافظ الإسماعيلية أن الفترة المقبلة ستشهد تطوير شامل في منظومة وخطة العمل، مما ينعكس بدوره على النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة أرجاء المحافظة.

موجهًا بالتواجد الميداني اليومي بين المواطنين والاستماع لشكواهم وسرعة تقديم الحلول لهم، مؤكدًا على أن معيار التقييم هو رضا المواطنين عن الخدمات والنتائج على أرض الواقع.

مضيفًا "ملفات النظافة العامة، والقضاء على العشوائيات ورفع الإشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق العام، والتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء والاستجابة لشكاوى المواطنين على قمة الأولويات داخل محافظة الإسماعيلية".

مختتمًا، "أتمنى كل التوفيق والسداد في مهام عملكم الجديدة، مع توفير كافة أوجه الدعم وسبل النجاح لكم، وسيتم متابعة وتقييم منظومة العمل بكافة الوحدات المحلية بشكل يومي".