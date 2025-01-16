هالة صدقى تبلغ عن تعرض حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعى للسرقة والاختراق

حوادث
هالة صدقي
هالة صدقي

أبلغت الفنانة هالة صدقي، عن تعرض حساباتها الشخصية عبر وسائل التواصل الاجتماعي للسرقة والاختراق على يد مجهول

حسابات هالة صدقي تتعرض للسرقة
 

تقدمت الفنانة هالة صدقي ببلاغ لمديرية أمن الجيزة، ذكرت فيه أن حساباتها الشخصية عبر فيسبوك وواتس اب تعرضت للسرقة، وأفادت أنها فوجئت باختراقها على يد مجهول، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 

حرر رجال المباحث محضرا بالواقعة، وجاري إجراء التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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