بسبب التدافع..تفاصيل إصابة 7 طلاب عقب انتهاء الامتحان داخل مدرسة في الهرم

تباشر النيابة العامة، التحقيق في إصابة 7 طلاب بالمرحلة الابتدائية نتيجة التدافع عقب انتهاء الامتحان، داخل مدرسة في الهرم

إصابة 7 طلاب داخل مدرسة

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد نقل 7 طلاب بالمرحلة الابتدائية للمستشفى، نتيجة إصابتهم داخل مدرسة في الهرم.

أشارت تحريات رجال المباحث الأولية، إلى أن الطلاب، عقب أداء الامتحان، تدافعوا خلال هبوطهم من سلم المدرسة، مما أسفر عن إصابتهم.

تم الاستماع لأقوال شهود عيان، والعاملين بالمدرسة، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.