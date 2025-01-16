نائب رئيس جامعة أسيوط يتفقد امتحانات الدراسات العليا بمعهد بحوث ودراسات البيولوجيا الجزيئية

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جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية

 تفقد الدكتور جمال بدر نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا والبحوث؛ اليوم الخميس لجان امتحانات الماجستير بمعهد بحوث ودراسات البيولوجيا الجزيئية، والتي يؤديها 33 طالب وطالبة، وسط أجواء من الهدوء، والانضباط التام داخل اللجان، مشيدًا بجودة إدارة أعمال الامتحانات، والالتزام الكامل بالمعايير الأساسية لوضع الامتحانات، ومعايير الورقة الامتحانية، والتزام القائمين على أعمال الامتحانات بتنظيمها وانضباطها.

رافق نائب رئيس جامعة أسيوط، في جولته، الدكتور عمرو محمد عبدالفتاح عميد معهد بحوث ودراسات البيولوجيا الجزيئية، والدكتور علاء الدين حامد وكيل المعهد لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعدد من المشرفين على اللجان من أعضاء هيئة التدريس والإداريين.

 ويذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الأول  لطلاب الدراسات العليا (دبلوم- ماجستير- دكتوراه ) بمعهد بحوث ودراسات البيولوجيا الجزيئية؛ بدأت يوم الأحد الموافق 12 يناير، وتستمر حتى الخميس 23 يناير، ويبلغ إجمالي الممتحنين43 طالب؛ بواقع 6 طلاب دكتوراه، و33 طالب ماجستير، و4 طلاب دبلوم.

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