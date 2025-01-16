عرض حياة المواطنين للخطر.. القبض على السائق المتهور على الطريق الدائري

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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في القبض على قائد سيارة نقل متهم بتعريض حياة المواطنين للخطر أثناء السير بالطريق الدائري في المرج.

البداية عندما تداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام سائق سيارة نقل، برفع الصندوق الخاص بالمقطورة على جانبه أثناء سيره بالطريق الدائري بمنطقة المرج بالقاهرة، مما عرض حياة المواطنين للخطر، فقد تم تكثيف الجهود للتحقيق في الواقعة.

وبالفحص وإجراء التحريات، تم تحديد وضبط السيارة وقائدها، وهو مقيم بدائرة مركز شرطة زفتى بمحافظة الغربية، وتبين أن تصريح تسيير المقطورة قد انتهى.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

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