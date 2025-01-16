نقيب الإعلاميين يشيد بدور القيادة السياسية في وقف إطلاق النار في غزة.. ويصفه بأنه "انتصارًا للإنسانية"

ثمّن النائب الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، الجهود المصرية القطرية الأمريكية في الاتفاق على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، واصفًا الاتفاق بأنه "انتصار للإنسانية."

وأكد أن هذه الجهود تأتي بعد المعاناة التي يعيشها قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي الغاشم على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشاد نقيب الإعلاميين، بدور القيادة السياسية التي اتسمت وساطتها بالتناغم بين جميع الأطراف المختلفة، سواء من ناحية الدعم السياسي أو تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الأعزل طوال فترة الحرب التي استمرت لأكثر من عام متواصل.

وأوضح "سعدة" أن مصر تعتبر القضية الفلسطينية قضيتها الأولى وتؤدي دورها التاريخي بكل شجاعة وإخلاص منذ أكثر من 75 عامًا.

وشدد على أن كل خطوة تخطوها الدولة المصرية للدفاع عن قضايا الأمة العربية تؤكد مكانتها كركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي ودورها كصوت للسلام في منطقة أنهكتها الصراعات والحروب.

ودعا نقيب الإعلاميين، جميع الأطراف الفلسطينية إلى تعزيز الوحدة الوطنية والتكاتف لمواجهة التحديات الجسام، خاصة خلال المرحلة القادمة، لتحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الأعزل في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس الشرقية.