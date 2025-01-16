تعليم مطروح: استمرار المراجعات النهائية لطلاب الشهادة الإعدادية

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طلاب الشهادة الإعدادية
طلاب الشهادة الإعدادية في قاعة العمد والمشايخ

صرحت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح أن المراجعات النهائية لطلاب الشهادة  الإعدادية متواصلة لليوم الخامس على التوالي وسط حضور طلابي حاشد بقاعة مجلس العمد والمشايخ، والتي يحاضر فيها نخبة من أفضل معلمي مادة اللغة العربية حيث شهدت تركيزا كبيرًا من أبنائنا الطلبة والطالبات؛ لتحقيق أقصي استفادة من خبرات خبراء اللغة العربية.

وأوضحت وكيل الوزارة أن  الحضور الكبير للطلاب بالقاعات، يعكس نجاح منظومة المراجعات النهائية والتي جاءت نتاج تعاون مثمر وتنسيق مشترك مميز مع حزب مستقبل وطن فأتي الزرع ثمره بحضور كبير من الطلاب مقدمة الشكر لمسئولي حزب مستقبل وطن، ومشيدة بمجهودات خبراء المواد الدراسية المشاركين بتلك الفعاليات كذلك القائمين على تنظيمها وإعدادها.

وأضافت أن مراجعة ليلة الامتحان اليوم شملت شرح واف من صفوة خبراء اللغة العربية لمواصفات الورقة الامتحانية، وكيفية حل التمارين والأسئلة بسبل مبسطة ويسيرة.

وأكدت نادية فتحي في ختام تصريحاتها مواصلة تنظيم تعليم مطروح للمراجعات النهائية حتي ختام امتحانات الشهادة الإعدادية مشيرة أن ذلك يأتي دعمًا لأبنائنا الطلاب وتخفيفا للأعباء عن كاهل أولياء الأمور.

وفي ذات السياق قام إسماعيل جاتو وكيل المديرية بمتابعة انتظام الطلاب بقاعات المحاضرات وحرص المعلمين المشاركين في مراجعات ليلة الامتحان  المجمعة علي تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لأبنائنا الطلاب من أجل تحقيق التفوق العلمي والتميز الدراسي.

الامتحان المجمع الشهادة الاعدادية التربية والتعليم المراجعات النهائية المواد الدراسية

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