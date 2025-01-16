وزارة التعليم تحدد رسوم امتحانات الثانوية العامة 2025

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التعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تحديد رسوم دخول امتحانات الثانوية العامة للعام 2025، حيث يتعين على الطلاب المتقدمين للامتحانات سداد رسم قدره 200 جنيه مصري، وذلك مقابل خامات ومستلزمات الامتحانات. وقد تم تحديد هذا المبلغ ليغطي التكاليف الخاصة بإعداد أوراق الأسئلة والإجابة، بالإضافة إلى المواد التعليمية الأخرى التي ستُستخدم خلال فترة الامتحانات.

بالنسبة للطلاب المقيدين الذين يتقدمون للامتحان للمرة الأولى أو الثانية، يتعين عليهم أيضًا سداد رسم إضافي قدره 10 جنيهات، ليصبح المجموع الكلي للرسوم 210 جنيهات. بينما بالنسبة للطلاب الذين يتقدمون للامتحان للمرة الثالثة أو الرابعة، تم تحديد رسم إضافي أعلى قدره 210 جنيهات، بحيث يصل إجمالي المبلغ إلى 410 جنيهات.

ويأتي هذا القرار في إطار تنفيذ القرار الوزاري رقم 162 لسنة 2024، الذي ينظم رسوم امتحانات الثانوية العامة والغرامات والاشتراكات، بالإضافة إلى تحديد مقابل الخدمات الإضافية التي يتم تحصيلها من الطلاب. كما نص القرار على تخصيص جزء من هذه الرسوم لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، والذي يهدف إلى تحسين الخدمات التعليمية في المدارس.

وأكدت الوزارة أن هذه الرسوم تُعتبر خطوة مهمة لضمان توفير كافة الموارد اللازمة لإجراء الامتحانات بشكل منظم وآمن، مع تحسين البنية التحتية للمدارس، وتوفير المستلزمات الضرورية التي تضمن سير الامتحانات بفعالية. كما أشارت الوزارة إلى أن هذه الرسوم ستساهم في تعزيز قدرة النظام التعليمي على تقديم أفضل الخدمات للطلاب، مشيرة إلى أن التحصيل سيكون عبر منافذ الدفع المعتمدة.

وفي الختام، تأمل الوزارة أن يكون هذا القرار حافزًا للطلاب لتحقيق أفضل نتائج ممكنة، وأن يساهم في توفير بيئة امتحانية ملائمة لهم، بما يعزز من جودة التعليم في مصر.
 

التربية والتعليم الثانوية العامة 2025

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