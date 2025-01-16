مكتبة الإسكندرية تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025 بأحدث إصداراتها

تشارك مكتبة الإسكندرية في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال 56 التي تنطلق خلال أيام بجناحين مميزين، الأول متواجد في صالة 1 جناح رقم B27 وهو مخصص للبيع، والثاني في صالة 3 جناح رقم B9 وهو مخصص للعرض والاطلاع، مما يتيح للزوار فرصة الاطلاع على مجموعة ثرية من الإصدارات وشراء أحدث مطبوعات المكتبة.

وقد وافق الأستاذ الدكتور أحمد زايد ؛ مدير مكتبة الإسكندرية على تقديم ما هو مميز لجمهور معرض القاهرة الدولي هذا العام، حيث خصص خصم 20% علي إصدارات المكتبة طيلة أيام المعرض الممتد خلال الفترة من 23 يناير إلى 5 فبراير بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.2025، لإتاحة الفرصة لاقتناء إصدارات المكتبة المتميزة.



وتعرض مكتبة الإسكندرية أبرز إصداراتها في معرض القاهرة الدولي للكتاب ومنها كتاب: "علوم المخطوط" العدد السادس وهو إصدار مميز يفتح نافذة على التراث العربي والإسلامي، ويضم أبحاثًا نادرة مثل دراسة عن تحزيب القرآن لابن قيس المكي، وأخري عن التراث الشعبي العربي إلي جانب ترجمة دراسة فرنسية حول تطور طب النساء والولادة من اليونان إلى ابن سينا.

كما تقدم المكتبة في المعرض العدد الثامن من مجلة "ذاكرة العرب"، وهي مجلة علمية محكمة تضم أبحاثًا متنوعة عن التصوف في بلاد الشام، ودور المغاربة في نشر المذهب المالكي، والسفارات بين صلاح الدين الأيوبي وجي دو لوزينيان، إضافة إلى موضوعات شيقة عن النظم العسكرية في المغرب الأقصى ورحلة الحرالي الأندلسي.



وتنفرد مكتبة الإسكندرية بطرح 23 عنوانًا جديدًا من سلسلة "تراث الإنسانية للنشء والشباب" وهي سلسلة تهدف إلى نشر الوعي والمعرفة في كل فروع المعرفة الإنسانية، على نحو مبسط وسهل وجذاب، لجميع الشباب في مصر والعالم العربي.



ومن أحدث إصدارات هذه السلسلة، الكتيب التاسع والخمسون والذي تضمن نبذة عن «محمود سعيد: رائد الفن التشكيلي»، تأليف أحمد فضل شبلول الذي ألقى الضوءَ على شخصية الفنان محمود سعيد؛ وتحدث عن نشأته، وتعليمه، واتجاهاته الفنية، وأساتذته، وأبرز أعماله ولوحاته، والمناصب والجوائز الفنية التي حصل عليها. كما يتناول بالتحليل الخلطة السرية في شخصية محمود سعيد وفنه؛ وهي أنه نظر إلى الإنسان المصري القديم بعين الحبِّ والاحترام والإعجاب والتبجيل ووظَّفه لتفسير مشاهد من الحياة اليومية المصرية الحديثة، من خلال إعادة إيقاظ الفن الأوروبي في مصر، مع إعادة إيقاظ الفن المصري القديم، كما تضمنت سلسلة" تراث الإنسانية للنشء والشباب" كتيب عن سيد درويش موسيقار الشعب وخادم الموسيقى من تأليف: وداد عدس.

وجديرٌ بالذكر أن المكتبة تقوم بعرض إصداراتها الدورية؛ ومن أهمها مجلة "ذاكرة مصر" التي تُعنى بالتراث والهوية والتاريخ الوطني المصري ومنها العدد الرابع والخمسون، حيث تتناول المجلة موضوعات ثرية مثل حياة عبد الله النديم، وأزمة الخبز في مصر العثمانية، إلى جانب شخصيات تركت بصمتها مثل يوسف شاهين والبيب محمد لطفي دويدار.

كما تقدم مكتبة الإسكندرية سلاسل متخصصة مثل "مراصد" المتخصصة في علم الاجتماع الديني، "أوراق" التي تتخصص في الدراسات المستقبلية، فضلًا عن حولية "أبجديات" التي تضم أبحاثًا علمية محكمة في مجال دراسات الكتابات والخطوط، وسلسلة "كراسات قبطية" المهتمة بالتراث القبطي. وكذلك سلسلة "روايات المشروع القومي لتوثيق التراث المسرحي" الصادرة من مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي.

كما تتيح مكتبة الإسكندرية من خلال مشاركتها بالمعرض 11 إصدارًا جديدًا من إصدارات مراكز وإدارات مكتبة الإسكندرية، وتتضمن:

1- حولية «أبجديات – العدد 18»، مركز دراسات الخطوط، قطاع البحث الأكاديمي.

2- دورية «علوم المخطوط – العدد 6»، مركز ومتحف المخطوطات، قطاع التواصل الثقافي.

3- مجلة «ذاكرة مصر – العدد 55»، المكتب الفني، مكتب مدير المكتبة.

4- كتيب «Bibliotheca Alexandrina not Just a Library»، قطاع العلاقات الخارجية والإعلام.

5- لوحات «تفاصيل الإسكندرية المعمارية»، مركز الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط، قطاع البحث الأكاديمي.

6- حولية «أبجديات – العدد 19»، مركز دراسات الخطوط، قطاع البحث الأكاديمي.

7- كتاب «عصور ما قبل التاريخ في الوطن العربي وإفريقيا»، مركز دراسات الخطوط، قطاع البحث الأكاديمي.

8- كتاب «وداعًا الإسكندرية»، مركز الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط، قطاع البحث الأكاديمي.

9- كراسة «الفتح الإسلامي لمصر.. في عيون المؤرخين وغير المؤرخين الأقباط والعرب – العدد (17)»، مركز الدراسات القبطية، قطاع البحث الأكاديمي.

10- كتاب «الرماية وفنون الفروسية في العصر المملوكي»، مركز دراسات الحضارة الإسلامية، قطاع البحث الأكاديمي.

11- كتاب «جدل الدين والتنوير.. مسارات العقلنة وآفاق الأنسنة»، للمؤلف صلاح سالم.

كما تقوم المكتبة بإعادة طرح عدد من العناوين واتاحتها لرواد المعرض، نظرًا لأهميتها ونفادها، وهي:

1- كتاب «المعارف الأربعة من كتاب كيمياء السعادة لحجة الإسلام أبي حامد الغزالي»، مركز ومتحف المخطوطات، قطاع التواصل الثقافي.

2- كتاب «مقالات في الآثار والحضارة الإسلامية.. حسن عبد الوهاب – (الجزء الأول)»، مركز دراسات الحضارة الإسلامية، قطاع البحث الأكاديمي.

3- كتاب «مقالات في الآثار والحضارة الإسلامية.. حسن عبد الوهاب – (الجزء الثاني)»، مركز دراسات الحضارة الإسلامية، قطاع البحث الأكاديمي.

4- كتاب «مقالات في الآثار والحضارة الإسلامية.. حسن عبد الوهاب – (الجزء الثالث)»، مركز دراسات الحضارة الإسلامية، قطاع البحث الأكاديمي.

5- كتاب «التحفة السنية بأسماء البلاد المصرية.. لابن الجيعان»، مركز دراسات الحضارة الإسلامية، قطاع البحث الأكاديمي.

6- كتاب «تطور الملكية الزراعية في مصر.. وأثره على الحركة السياسية»، مشروع إعادة إحياء كتب التراث، قطاع التواصل الثقافي.

7- كتاب «ومضات من ذكري الانتصار.. الذكري الخمسون لانتصارات أكتوبر المجيدة»، متحف السادات، قطاع التواصل الثقافي.

8- كتاب «Military and Physicians in Saite Egypt»، متحف الآثار، قطاع التواصل الثقافي.





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