إحالة عاطل بتهمة حيازة سلاح ناري وذخيرة بالسلام

حوادث
النيابة العامة
النيابة العامة


قررت جهات التحقيق بالنيابة العامة، احالة عاطل بتهمة حيازة سلاح ناري وذخيرة بدائرة قسم شرطة السلام إلى محكمة الجنايات
وجاء في امر الاحالة ان المتهم م. ع 23 سنة عاطل، احرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن عبارة عن بندقية خرطوش، كما وأحرز ذخائر طلقتين مما تستعمل على السلاح الناري سالف البيان دون أن يكون مرخصا له بحيازتها أو إحرازها.
وكشف تقرير المعمل الكيماوى أن المضبوطات عبارة عن حرز مظروف بداخله قطعتين لمخدر الحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون مكافحة المخدرات.
وثبت بتقرير الأدلة الجنائية أن السلاح الناري بندقية خرطوش والطلقات كلا منهما كامل وسليم وصالح للاستعمال.

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