جروس يحدد قائمة الراحلين عن الزمالك في الانتقالات الشتوية

يسعى مسؤولو نادي الزمالك، بالتنسيق مع المدير الفني السويسري كريستيان جروس، إلى حسم ملف اللاعبين الراحلين عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية. تأتي هذه الخطوة ضمن خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق بعناصر جديدة قادرة على تحقيق الإضافة المرجوة.

جروس يحدد قائمة الراحلين

أفادت مصادر مطلعة داخل نادي الزمالك أن كريستيان جروس قد وضع قائمة تضم خمسة لاعبين للاستغناء عنهم خلال شهر يناير الجاري. هذا القرار جاء عقب الموافقة على انتقال اللاعب الفلسطيني عمر فرج إلى صفوف نادي ديجرفورس السويدي، وضمت قائمة الراحلين:

كونراد ميشالاك.

مهاب ياسر.

محمد عاطف.

سيف فاروق جعفر.

زياد كمال.

أوضح المصدر أن المدير الفني يرى أن هؤلاء اللاعبين لا ينسجمون مع خططه التكتيكية ولا يمتلكون القدرة على تقديم الإضافة المطلوبة للفريق في هذه المرحلة، لذلك منح الإدارة الضوء الأخضر للتفاوض بشأن رحيلهم.

أسماء أخرى مرشحة للخروج بنهاية الموسم

إلى جانب قائمة الراحلين في يناير، يواجه الزمالك تحديًا إضافيًا يتمثل في اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري. وتشمل القائمة الأسماء التالية: