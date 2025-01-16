وزير الدفاع والإنتاج الحربى يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

أخبار مصر
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

شهد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج، والذى يأتى فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الإعداد والتأهيل المتكامل للضباط الذين تم إختيارهم للعمل بمكاتب التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وعدد من الوزراء والشخصيات العامة وممثلى وزارة الخارجية.

بدأت الفعاليات بعرض الأنشطة المختلفة التى نُفذت خلال الدورة بما يسهم فى تطوير وتنمية مهارات الضباط فى مجالات العمل الدبلوماسى، كما تم عرض فيلم تسجيلى تناول كافة مراحل عملية التأهيل للعناصر التى تم إختيارها ليكونوا خير سفراء للقوات المسلحة بمختلف الدول الشقيقة والصديقة.

وألقى اللواء أ ح شريف فكرى رئيس هيئة الإستخبارات العسكرية كلمة قدم خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على الدعم المستمر الذى توليه لإعداد وتأهيل أعضاء التمثيل العسكرى وفقًا لأحدث الأساليب العلمية المدروسة، مشيرًا إلى أن تلك الدورات تساهم فى زيادة وعى وإدراك الدبلوماسيين بما يدور حولهم
من أحداث ومتغيرات على مختلف الأصعدة وتصقل خبراتهم المعرفية بما يسهم فى أداء المهام المكلفين بها على أكمل وجه.

وألقى الفريق أول عبد المجيد صقر كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهنأ عناصر التمثيل الدبلوماسى العسكرى على إنتهاء دورة الإعداد والتأهيل التى تسبق توليهم مناصبهم، مشيرًا إلى حجم المسئولية الملقاه على عاتقهم فى المرحلة المقبلة لإستكمال مسيرتهم الوطنية بالخارج وتمثيل الدولة المصرية تمثيلًا مشرفًا، كما أكد على العلاقات المتميزة التى تربط القوات المسلحة المصرية بنظائرها من الدول الشقيقة والصديقة وضرورة العمل الدؤوب لتعزيز التعاون فى مختلف المجالات العسكرية بما يدعم دور مصر الهام والمحورى علي المستويين الإقليمى والدولى.

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