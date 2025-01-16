محافظ الإسماعيلية يتابع الاستعدادات النهائية لانطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية السبت

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية للعام 2024\ 2025 والتي ستنطلق السبت المقبل الموافق 18 يناير الجاري.

حيث يؤدي أكثر من 31 ألف طالبًا وطالبةً الامتحان من خلال ما 265 لجنة فرعية، موزعين على مستوى الإدارات التعليمية بمراكز ومدن المحافظة.

وأكد أكرم على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتوفير كل سُبل الراحة؛ حرصًا على الطلاب والمعلمين.

كما شدد على جميع الجهات التنفيذية بضرورة التنسيق لتهيئة مناخ جيد لأداء الامتحانات، والتنسيق التام بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن ومديرية الشئون الصحية لتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة؛ لسير عملية الامتحانات في سهولة ويسر.

مشيرًا إلى ضرورة تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان؛ تحسبًا لمواجهة أي ظرف طارئ ‏للطلاب أثناء أداء الامتحانات.

ومن جانبه، أوضح أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، على ضرورة الالتزام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات، وأداء كافة المهام والاختصاصات على الوجه الأمثل، وأكد على ضرورة حظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب.

مشيرا إلي تنفيذ توجيهات محافظ الاسماعيلية بضرورة انضباط اللجان الامتحانية في جميع الإدارات التعليمية بمحافظة الإسماعيلية،و ضرورة توفير بيئة جيدة ومناسبة للطلاب أثناء أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول بهدف مساعدتهم على أداء الامتحانات بسهولة ويسر.

كما أشار لسرية طباعة أسئلة الامتحانات مع التوجيه المختص ومنع محاولات الغش بكل أنواعه أثناء عقد الامتحانات، وتشديد الإجراءات اللازمة لمنع وقوع حالات غش أو تسريب للأسئلة، مع مراجعة الأدوات التكنولوجية التي يمكن استخدامها للكشف حالات الغش.



مضيفًا أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية مع ربطها بغرف العمليات الفرعية، بجميع الإدارات التعليمية على مدار اليوم؛ من أجل حل كافة المشكلات والمعوقات بشكل فوري إن وجدت.